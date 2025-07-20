20 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и главные приметы

20 июля православные украинцы чтят память святого пророка Ильи по новому церковному календарю. Это важная дата, с которой связаны особые традиции, народные приметы и строгие запреты. Узнайте, почему этот день особенный, чего стоит избегать и кто празднует День ангела в этот день.

РБК-Украина рассказывает, почему этот день особенный, чего стоит избегать и кто празднует именины сегодня.

История праздника: кто такой пророк Илья?

Святой Илья - одна из самых почитаемых фигур в христианстве. Он родился в Фесве, на территории современной Иордании, примерно в IX веке до нашей эры.

В течение своей жизни пророк Илия был ревностным защитником веры, решительно выступая против идолопоклонства и коррумпированных царей, которые отворачивали народ от Бога. Он предсказал трехлетнюю засуху как наказание за отступничество, во время которой сам находился у вдовы в Сарепте Сидонской. Там благодаря его молитвам произошло чудо - не иссякали запасы пищи, а впоследствии Илья даже воскресил умершего сына вдовы.

Один из самых известных эпизодов его жизни - это противостояние 450 пророкам Ваала на горе Кармель. Илья продемонстрировал силу настоящего Бога, когда огонь с неба сжег его жертву, тогда как жрецы Ваала были бессильны.

После этого Илия скрывался от мести царицы Иезавели на горе Хорив, где получил особое откровение от Бога. Он также разоблачил царя Ахава и Иезавель за несправедливый захват виноградника Навот, предсказывая их гибель. Впоследствии Илия избрал Елисея своим преемником, передав ему свою пророческую одежду.

Согласно библейским преданиям, Илья не умер обычной смертью. Вместо этого он был вознесен на небо в огненной колеснице, что символизирует его бессмертие и особую связь с Богом.

Что нельзя делать 20 июля: главные запреты дня

Согласно древним верованиям и народным традициям украинцев, на Илью желательно избегать определенных действий, чтобы не навлечь беду. Нельзя:

Ссориться или сквернословить. Считается, что любая негативная энергия в этот день может принести неприятности.

Считается, что любая негативная энергия в этот день может принести неприятности. Работать на огороде и в поле. Особенно это касается тяжелого труда, поскольку день считается святым.

Особенно это касается тяжелого труда, поскольку день считается святым. Отказывать нуждающимся в помощи. В этот день важно быть щедрым и милосердным.

В этот день важно быть щедрым и милосердным. Употреблять алкогольные напитки , лучше воздержаться от спиртного.

, лучше воздержаться от спиртного. Купаться в водоемах. Существует поверье, что на Илью в реках и озерах просыпается нечистая сила, которая может затянуть человека на дно.

Народные приметы и традиции дня Ильи

На Илью издавна наблюдали за погодой и природой, формируя особые приметы:

Жара на Илью - предвещает сухую осень.

Много насекомых - к хорошему дню без осадков.

Какая погода после обеда - такой будет осень.

Слышно гром - дождь пойдет позже.

Ливень в этот день - по народным верованиям, в следующем году могут быть пожары.

В давние времена этот день был посвящен Перуну, славянскому богу грома и молнии. В конце июля часто идут ливни и грозы. Вода после таких "ильевых" дождей считалась лечебной, и ею умывались для исцеления от различных болезней.

Кто празднует День ангела 20 июля?

Сегодня свои именины празднуют: Александр, Сергей, Алексей, Георгий, Ефим, Иван, Илья, Константин, Николай, Тихон, Петр, Афанасий, Федор.

По гороскопу люди, которые родились 20 июля, являются Раками.

Другие праздники 20 июля в Украине и мире

Кроме церковного праздника, 20 июля мир отмечает и другие интересные события: