До 20 хвилин на платформі: як змінився графік руху в метро Харкова

Сьогодні в метро Харкова змінили інтервали руху поїздів (фото ілюстративне: facebook.com/metro.kh)
Автор: Ірина Костенко

Харківський метрополітен тимчасово змінив інтервали руху між поїздами. Декому з пасажирів чекати на платформі доведеться до 20 хвилин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прес-служби КП "Харківський метрополітен" у Facebook.

Які сьогодні інтервали руху в метро Харкова

Пасажирам повідомили, що у метрополітені міста Харкова тимчасово діятимуть змінені інтервали руху на різних лініях.

Це пов'язано з "нестабільною ситуацією в енергосистемі".

Так, інтервали руху поїздів наразі очікуються такі:

  • Холодногірсько-заводська лінія - від 10 до 20 хвилин;
  • Салтівська лінія - 15 хвилин;
  • Олексіївська лінія - 20 хвилин.

Публікація КП "Харківський метрополітен" (скриншот: facebook.com/metro.kh)

Варто зазначити, що в цілому метрополітен Харкова працює з 5:30 до 22:00.

При цьому із графіками руху поїздів як у будні, так і у вихідні дні можна ознайомитись на офіційному сайті підприємства.

Важливо й те, що з 24 травня 2022 року - й до відповідного розпорядження Харківського міського голови - проїзд у Харківському метрополітені безкоштовний.

Водночас станції метрополітену можуть цілодобово використовуватися в якості тимчасового укриття.

В цілому Харківський метрополітен налічує 30 діючих станцій.

Вони розташовані на трьох лініях (червоній, синій та зеленій) загальною експлуатаційною довжиною понад 38 км. 

Схема метрополітену Харкова (інфографіка: metro.kharkiv.ua)

Нагадаємо, в ніч на вівторок, 3 лютого, РФ здійснила прицільну масовану атаку по енергетичній інфраструктурі України, застосувавши понад 70 ракет і 450 ударних дронів.

Під обстрілами опинилися кілька регіонів, а також місто Київ. Відомо про щонайменше дев'ятьох поранених і значні руйнування.

При цьому Харків перебував під ударом більше трьох годин (РФ била по енергетиці, з труб злили воду).

Читайте також про ключові особливості нової атаки РФ.

