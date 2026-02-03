До 20 хвилин на платформі: як змінився графік руху в метро Харкова

Які сьогодні інтервали руху в метро Харкова

Пасажирам повідомили, що у метрополітені міста Харкова тимчасово діятимуть змінені інтервали руху на різних лініях.

Це пов'язано з "нестабільною ситуацією в енергосистемі".

Так, інтервали руху поїздів наразі очікуються такі:

Холодногірсько-заводська лінія - від 10 до 20 хвилин;

- від 10 до 20 хвилин; Салтівська лінія - 15 хвилин;

- 15 хвилин; Олексіївська лінія - 20 хвилин.

Публікація КП "Харківський метрополітен" (скриншот: facebook.com/metro.kh)

Варто зазначити, що в цілому метрополітен Харкова працює з 5:30 до 22:00.

При цьому із графіками руху поїздів як у будні, так і у вихідні дні можна ознайомитись на офіційному сайті підприємства.

Важливо й те, що з 24 травня 2022 року - й до відповідного розпорядження Харківського міського голови - проїзд у Харківському метрополітені безкоштовний.

Водночас станції метрополітену можуть цілодобово використовуватися в якості тимчасового укриття.

В цілому Харківський метрополітен налічує 30 діючих станцій.

Вони розташовані на трьох лініях (червоній, синій та зеленій) загальною експлуатаційною довжиною понад 38 км.

Схема метрополітену Харкова (інфографіка: metro.kharkiv.ua)