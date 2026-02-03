До 20 минут на платформе: как изменился график движения в метро Харькова
Харьковский метрополитен временно изменил интервалы движения между поездами. Некоторым из пассажиров ждать на платформе придется до 20 минут.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы КП "Харьковский метрополитен" в Facebook.
Какие сегодня интервалы движения в метро Харькова
Пассажирам сообщили, что в метрополитене города Харькова временно будут действовать измененные интервалы движения на разных линиях.
Это связано с "нестабильной ситуацией в энергосистеме".
Так, интервалы движения поездов сейчас ожидаются такие:
- Холодногорско-заводская линия - от 10 до 20 минут;
- Салтовская линия - 15 минут;
- Алексеевская линия - 20 минут.
Публикация КП "Харьковский метрополитен" (скриншот: facebook.com/metro.kh)
Стоит отметить, что в целом метрополитен Харькова работает с 5:30 до 22:00.
При этом с графиками движения поездов как в будние, так и в выходные дни можно ознакомиться на официальном сайте предприятия.
Важно и то, что с 24 мая 2022 года - и до соответствующего распоряжения Харьковского городского главы - проезд в Харьковском метрополитене бесплатный.
В то же время станции метрополитена могут круглосуточно использоваться в качестве временного укрытия.
В целом Харьковский метрополитен насчитывает 30 действующих станций.
Они расположены на трех линиях (красной, синей и зеленой) общей эксплуатационной протяженностью более 38 км.
Схема метрополитена Харькова (инфографика: metro.kharkiv.ua)
Напомним, в ночь на вторник, 3 февраля, РФ осуществила прицельную массированную атаку по энергетической инфраструктуре Украины, применив более 70 ракет и 450 ударных дронов.
Под обстрелами оказались несколько регионов, а также город Киев. Известно о по меньшей мере девяти раненых и значительных разрушениях.
При этом Харьков находился под ударом более трех часов (РФ била по энергетике, из труб слили воду).
Читайте также о ключевых особенностях новой атаки РФ.