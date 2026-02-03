До 20 минут на платформе: как изменился график движения в метро Харькова

Харьковский метрополитен временно изменил интервалы движения между поездами. Некоторым из пассажиров ждать на платформе придется до 20 минут.

Какие сегодня интервалы движения в метро Харькова

Пассажирам сообщили, что в метрополитене города Харькова временно будут действовать измененные интервалы движения на разных линиях.

Это связано с "нестабильной ситуацией в энергосистеме".

Так, интервалы движения поездов сейчас ожидаются такие:

Холодногорско-заводская линия - от 10 до 20 минут;

- от 10 до 20 минут; Салтовская линия - 15 минут;

- 15 минут; Алексеевская линия - 20 минут.

Стоит отметить, что в целом метрополитен Харькова работает с 5:30 до 22:00.

При этом с графиками движения поездов как в будние, так и в выходные дни можно ознакомиться на официальном сайте предприятия.

Важно и то, что с 24 мая 2022 года - и до соответствующего распоряжения Харьковского городского главы - проезд в Харьковском метрополитене бесплатный.

В то же время станции метрополитена могут круглосуточно использоваться в качестве временного укрытия.

В целом Харьковский метрополитен насчитывает 30 действующих станций.

Они расположены на трех линиях (красной, синей и зеленой) общей эксплуатационной протяженностью более 38 км.

Схема метрополитена Харькова (инфографика: metro.kharkiv.ua)