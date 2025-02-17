До 20 градусов мороза. Где и когда в Украине будет холоднее всего и "удержится" ли снег
Зима в Украине наверстывает и компенсирует предыдущие теплые месяцы. На ближайшей неделе погода будет морозной и разнообразной в плане осадков.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
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Где и когда в Украине будет холоднее всего
По словам эксперта, в течение прошлых выходных дней и на этой неделе зима "наверстывает и компенсирует предыдущие теплые месяцы".
"Поэтому она у нас будет морозная, эта неделя в дальнейшем. Погода будет довольно разнообразной в плане осадков", - рассказала Птуха.
Она объяснила, что в холодной воздушной массе "температура очень зависит от прояснений".
"Поэтому ночи ожидаются холодными, особенно на востоке страны... Ближайшей ночью (с 17 на 18 февраля, - Ред.) - также на северо-востоке страны... (частично - в Черниговской и Сумской областях). Соответственно там ожидаются морозы - по 15 и 20 градусов (по Цельсию, - Ред.) даже могут быть", - сообщила синоптик.
По ее словам, в целом самыми холодными несколько следующих ночей будут для восточных, северо-восточных регионов Украины и Карпат.
"По остальной территории ночью - 11-16 градусов мороза", - добавила представительница УкрГМЦ.
При этом дневные температурные максимумы сохраняются "стабильно в пределах 1-8 градусов мороза".
"Не такими сильными могут быть морозы 19 и 20 февраля, но буквально на несколько градусов (меньше, - Ред.). Потому что там будет несколько больше облачности", - поделилась синоптик.
В этот период ночные температуры по территории Украины будут колебаться от 7 до 14 градусов ниже нуля.
"Но днем - стабильно 0-7 мороза остается... Только юго-западная часть - там от 2 мороза до 3 тепла", - отметила эксперт.
Самыми теплыми регионами при этом будут юг и Закарпатье, где температура воздуха может держаться в пределах около нуля градусов.
В каких регионах ждать больше всего снега
В течение завтрашнего дня (вторника, 18 февраля) в Украине на фоне влияния высокого атмосферного давления будет сохраняться погода без осадков.
В дальнейшем атмосферный фронт обусловит небольшой снег:
- 19 февраля - в северных, западных и центральных областях;
- 20 февраля - в большинстве областей Украины.
Птуха отметила, что тот снежный покров, который сформировался в Украине по состоянию на сейчас, является, по сути, "основным".
"То есть он сейчас - практически по всей территории Украины у нас. Кроме юга и крайнего юга (там его очень мало, конечно - менее 0,5 см)". - объяснила эксперт.
Она напомнила, что больше всего снега в Украине сейчас "традиционно" в Карпатах.
"Там на сегодняшнее утро на наших метеостанциях наблюдалось около 43 см", - уточнила она.
В Киевской области больше всего снега выпало в северо-западных районах. Там местами фиксируют до 18 см снега.
В Житомирской области - около 11 см снега.
"А так, достаточно равномерно, от 1 до 8-10 см по территории Украины имеем... На дорогах, конечно, сохраняется у нас гололедица. Поэтому водителям нужно быть максимально внимательными и осторожными", - отметила синоптик.
В завершение она отметила, что морозная погода будет сохраняться в Украине в течение всей следующей недели. Определенные, уже более ощутимые изменения, в УкрГМЦ ожидают в начале следующей недели.
Напомним, ранее мы рассказывали, когда и где именно в Карпатах зафиксировали рекордные 22 градуса мороза.
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