До 20 градусов мороза. Где и когда в Украине будет холоднее всего и "удержится" ли снег

Зима в Украине наверстывает и компенсирует предыдущие теплые месяцы. На ближайшей неделе погода будет морозной и разнообразной в плане осадков.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

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Где и когда в Украине будет холоднее всего

По словам эксперта, в течение прошлых выходных дней и на этой неделе зима "наверстывает и компенсирует предыдущие теплые месяцы".

"Поэтому она у нас будет морозная, эта неделя в дальнейшем. Погода будет довольно разнообразной в плане осадков", - рассказала Птуха.

Она объяснила, что в холодной воздушной массе "температура очень зависит от прояснений".

"Поэтому ночи ожидаются холодными, особенно на востоке страны... Ближайшей ночью (с 17 на 18 февраля, - Ред.) - также на северо-востоке страны... (частично - в Черниговской и Сумской областях). Соответственно там ожидаются морозы - по 15 и 20 градусов (по Цельсию, - Ред.) даже могут быть", - сообщила синоптик.

По ее словам, в целом самыми холодными несколько следующих ночей будут для восточных, северо-восточных регионов Украины и Карпат.

"По остальной территории ночью - 11-16 градусов мороза", - добавила представительница УкрГМЦ.

При этом дневные температурные максимумы сохраняются "стабильно в пределах 1-8 градусов мороза".

"Не такими сильными могут быть морозы 19 и 20 февраля, но буквально на несколько градусов (меньше, - Ред.). Потому что там будет несколько больше облачности", - поделилась синоптик.

В этот период ночные температуры по территории Украины будут колебаться от 7 до 14 градусов ниже нуля.

"Но днем - стабильно 0-7 мороза остается... Только юго-западная часть - там от 2 мороза до 3 тепла", - отметила эксперт.

Самыми теплыми регионами при этом будут юг и Закарпатье, где температура воздуха может держаться в пределах около нуля градусов.

В каких регионах ждать больше всего снега

В течение завтрашнего дня (вторника, 18 февраля) в Украине на фоне влияния высокого атмосферного давления будет сохраняться погода без осадков.

В дальнейшем атмосферный фронт обусловит небольшой снег:

19 февраля - в северных, западных и центральных областях;

20 февраля - в большинстве областей Украины.

Птуха отметила, что тот снежный покров, который сформировался в Украине по состоянию на сейчас, является, по сути, "основным".

"То есть он сейчас - практически по всей территории Украины у нас. Кроме юга и крайнего юга (там его очень мало, конечно - менее 0,5 см)". - объяснила эксперт.

Она напомнила, что больше всего снега в Украине сейчас "традиционно" в Карпатах.

"Там на сегодняшнее утро на наших метеостанциях наблюдалось около 43 см", - уточнила она.

В Киевской области больше всего снега выпало в северо-западных районах. Там местами фиксируют до 18 см снега.

В Житомирской области - около 11 см снега.

"А так, достаточно равномерно, от 1 до 8-10 см по территории Украины имеем... На дорогах, конечно, сохраняется у нас гололедица. Поэтому водителям нужно быть максимально внимательными и осторожными", - отметила синоптик.

В завершение она отметила, что морозная погода будет сохраняться в Украине в течение всей следующей недели. Определенные, уже более ощутимые изменения, в УкрГМЦ ожидают в начале следующей недели.