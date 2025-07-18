До 20 годин без права виходу: кому на Донеччині посилили комендантську годину

Ситуація на Покровському напрямку

Покровськ і навколишні райони залишаються однією з найгарячіших точок фронту. Протягом останніх днів там тривають інтенсивні бої, про що регулярно повідомляє Генштаб.

Зокрема, в ISW вважають, що найближчі місяці армія РФ буде намагатися оточити Покровськ та з заходу обійти укріплену лінію Сил оборони в Донецькій області.

Окрім цього відомо, що російська армія намагається прорвати оборону українських військових на Покровському напрямку. Там тривають запеклі бої.

А ось за словами капітана Артема Шолудька, офіцера бригади "Спартан, на Покровському напрямку російські війська останнім часом все частіше використовують невеликі піхотні групи та мототехніку, тоді як бронетехніку залучають значно рідше.

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