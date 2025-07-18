До 20 часов без права выхода: кому в Донецкой области усилили комендантский час

В Донецкой области было изменено количество населенных пунктов, в которых продолжается "длинный" комендантский час.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОГА Вадима Филашкина.
"Во исполнение директивы командующего ОСУВ "Хортица" подписал распоряжение об изменении перечня населенных пунктов, от которых до фронта менее 10 километров", - пишет Филашкин.
В этой части Донецкой области комендантский час будет действовать с 15:00 до 11:00.
На остальной территории области, удаленной от фронта более чем на 10 километров, комендантский час, как и раньше, будет с 21:00 до 05:00.
Покровск и окружающие районы остаются одной из самых горячих точек фронта. В течение последних дней там продолжаются интенсивные бои, о чем регулярно сообщает Генштаб.
В частности, в ISW считают, что ближайшие месяцы армия РФ будет пытаться окружить Покровск и с запада обойти укрепленную линию Сил обороны в Донецкой области.
Кроме этого известно, что российская армия пытается прорвать оборону украинских военных на Покровском направлении. Там продолжаются ожесточенные бои.
А вот по словам капитана Артема Шолудько, офицера бригады "Спартан, на Покровском направлении российские войска в последнее время все чаще используют небольшие пехотные группы и мототехнику, тогда как бронетехнику привлекают значительно реже.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.