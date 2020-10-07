Почти 2 тысячи абитуриентов из Крыма и Донбасса поступили в украинские вузы

В украинские высшие учебные заведения в этом году поступили почти 2 тысячи абитуриентов из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и аннексированного Крыма. Заключительный этап зачисления на бюджет и контракт продлится еще до 23 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки.

"Во время нынешней вступительной кампании на базе украинских учебных заведений высшего образования функционировали одновременно такие образовательные центры, как "Крым-Украина" и "Донбасс-Украина". По состоянию на 7 октября уже зачислены на обучение через "Крым-Украина" 381 человек, через "Донбасс-Украина" - 1 572 человека", - говорится в сообщении.

Отмечается, что абитуриенты из оккупированных украинских территорий в этом году, как и в прошлые годы, также имели возможность поступать в вузы по результатам ВНО.

"Они учились в школах дистанционно и проходили тестирование вместе с другими его участниками. По данным Донецкого и Луганского департаментов образования, в течение учебного года 2019/2020 в школах на подконтрольных территориях на дистанционном образовании/экстернате обучались 5 394 человека", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что абитуриентам из Крыма дадут сопровождение во время вступительной кампании.

Также РБК-Украина писало, что абитуриенты из Крыма и ОРДЛО не должны были проходить обсервацию для сдачи ВНО.