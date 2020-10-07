Майже 2 тисячі абітурієнтів з Криму та Донбасу вступили до українських вишів

В українські вищі навчальні заклади цьогоріч вступили майже 2 тисячі абітурієнтів з окупованих територій Донецької та Луганської областей і анексованого Криму. Кінцевий етап зарахування на бюджет і контракт триватиме до 23 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства освіти та науки.

"Під час цьогорічної вступної кампанії на базі українських закладів вищої освіти функціонували одночасно такі освітні центри, як "Крим-Україна" та "Донбас-Україна". Станом на 7 жовтня вже зараховані на навчання через "Крим-Україна" 381 особа, через "Донбас-Україна" - 1 572 особи", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що абітурієнти з окупованих українських територій в цьому році, як і в минулі роки, також мали можливість вступати до вишів за результатами ЗНО.

"Вони навчалися у школах дистанційно і проходили тестування разом з іншими його учасниками. За даними Донецького і Луганського департаментів освіти, протягом навчального року 2019/2020 в школах на підконтрольних територіях на дистанційній освіті/екстернаті навчалися 5 394 особи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що абітурієнтам з Криму дадуть супровід під час вступної кампанії.

Також РБК-Україна писало, що абітурієнти з Криму та ОРДЛО не повинні були проходити обсервацію для здачі ЗНО.