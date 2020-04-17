Від 2 до 10% населення: Зеленський назвав можливе число хворих на COVID-19 в Україні

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

При 10% захворюваності "медики будуть обирати, кому жити"

Після Великодня на коронавірус в Україні можуть захворіти від 2% до 10% населення. Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив президент України Володимир Зеленський.

Президент нагадав, що на сьогодні в Україні понад 4,5 тисячі хворих.

"З них 150 летальних. Якщо буде велике скупчення, хвиля може з'явитися саме після Великодня. Ми можемо мати страшну статистику. Від 2 до 10% хворих від всього українського населення", - заявив Зеленський.

Він також підкреслив, що всі, хто не самоізолюється на Великдень, поставить медиків перед вибором, як в Італії.

"Якщо буде від 2 до 10% хворих, медики обиратимуть, кому з українців жити далі", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що рівень смертності від коронавірусу в Україні становить 2,7%.

Крім того, сьогодні на нараді у президента заявили, що Україна ще не досягла піку захворювання на коронавірус.

