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До +19 тепла та місцями невеликий дощ. Синоптики дали прогноз погоди на завтра

Фото: синоптики дали прогноз погоди на завтра (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Погода в Україні завтра, 26 березня, буде хмарною з проясненнями, можливий невеликий дощ. Вдень температура повітря місцями прогріється до +19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

За даними синоптиків, завтра в країні хмарно з проясненнями, часом дощ. У східних і Запорізькій областях та в Криму вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.

Вітер

Вітер південно-західний, західний, 7-12 м/с.

Температура повітря

Температура вночі 4-9° тепла; вдень 10-15°, на сході країни до 19°.

В Карпатах мокрий сніг, температура вночі та вдень близько 0°.

Нагадаємо, раніше синоптик розповіла про погоду до кінця тижня.

Зазначимо, у квітні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується у межах від 9 до 13 тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

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