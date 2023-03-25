До +19 тепла та місцями невеликий дощ. Синоптики дали прогноз погоди на завтра

Погода в Україні завтра, 26 березня, буде хмарною з проясненнями, можливий невеликий дощ. Вдень температура повітря місцями прогріється до +19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

В Карпатах мокрий сніг, температура вночі та вдень близько 0°.

За даними синоптиків, завтра в країні хмарно з проясненнями, часом дощ. У східних і Запорізькій областях та в Криму вночі без опадів, вдень місцями невеликий дощ.

Нагадаємо, раніше синоптик розповіла про погоду до кінця тижня.

Зазначимо, у квітні 2023 року середня місячна температура в Україні прогнозується у межах від 9 до 13 тепла. Це на 1-1,5 градусів вище за норму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.