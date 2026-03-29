До +19, але у деяких регіонах дощ: якою буде погода в Україні сьогодні

Погода в Україні

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.

У більшості західних, Вінницькій, Одеській, вдень і в східних та південно-східних областях невеликий дощ. На решті території без опадів.

В Приазов'ї вранці місцями туман.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вдень 14-19°, в західних областях 11-16°; в Карпатах 2-7° тепла.

Погода у Києві

У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 14-19°, у Києві 15-17°.