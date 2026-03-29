До +19, але у деяких регіонах дощ: якою буде погода в Україні сьогодні

В Україні сьогодні, 29 березня, місцями повітря прогріє до +19 градусів. Однак у деяких регіонах очікується невеликий дощ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями.
У більшості західних, Вінницькій, Одеській, вдень і в східних та південно-східних областях невеликий дощ. На решті території без опадів.
В Приазов'ї вранці місцями туман.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура вдень 14-19°, в західних областях 11-16°; в Карпатах 2-7° тепла.
facebook.com/UkrHMC
У Києві та області сьогодні буде хмарно з проясненнями, без опадів.
Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 14-19°, у Києві 15-17°.
