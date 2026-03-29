До +19, но в некоторых регионах дождь: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня, 29 марта, местами воздух прогреет до +19 градусов. Однако в некоторых регионах ожидается небольшой дождь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.
В большинстве западных, Винницкой, Одесской, днем и в восточных и юго-восточных областях небольшой дождь. На остальной территории без осадков.
В Приазовье утром местами туман.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура днем 14-19°, в западных областях 11-16°; в Карпатах 2-7° тепла.
В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, без осадков.
Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 14-19°, в Киеве 15-17°.
