Более 18 тысяч больных: в Киеве растет заболеваемость гриппом

"В столице за 10-ю неделю 2021 года зарегистрировано 18 269 больных гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 17,8%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 615,7", - говорится в сообщении.

В целом в Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 2,8% по сравнению с неделей ранее.

Так, за минувшую неделю гриппом заболели 6547 детей (снижение на 6,5%), взрослых - 11722 человека (рост на 8,9%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 35,8%, а на предыдущей неделе - 39,4%. Половина больных детей - школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость снизилась на 6,8% - зарегистрировано 3271 случай", - говорится в сообщении.

В медицинские учреждения доставили 1280 человек, из них 81 - дети.