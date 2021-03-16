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Более 18 тысяч больных: в Киеве растет заболеваемость гриппом

Автор: РБК-Украина

В Киеве продолжает увеличиваться количество больных гриппом и ОРВИ. За минувшую неделю в столице заболели более 18 тысяч человек.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА).

"В столице за 10-ю неделю 2021 года зарегистрировано 18 269 больных гриппом и ОРВИ. В общем интенсивность эпидемического процесса находится на низком уровне и ниже базовой линии на 17,8%. Сейчас показатель заболеваемости составляет 615,7", - говорится в сообщении.

В целом в Киеве наблюдается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ на 2,8% по сравнению с неделей ранее.

Так, за минувшую неделю гриппом заболели 6547 детей (снижение на 6,5%), взрослых - 11722 человека (рост на 8,9%).

"В структуре заболеваемости дети составляют 35,8%, а на предыдущей неделе - 39,4%. Половина больных детей - школьного возраста. При этом среди школьников заболеваемость снизилась на 6,8% - зарегистрировано 3271 случай", - говорится в сообщении.

В медицинские учреждения доставили 1280 человек, из них 81 - дети.

Напомним, неделей ранее в Киеве выявили почти 18 тысяч больных гриппом и ОРВИ. В больницы доставили 719 человек.

Кроме того, за минувшие сутки в Украине подтвердили более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Добавим, что министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в связи с ухудшением ситуации с COVID Киев, Винницкая и Львовская области могут попасть в "красную зону" адаптивного карантина. Это означает введение самых строгих ограничений вплоть до остановки общественного транспорта, закрытия ресторанов и т.д.

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