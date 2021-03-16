Більше 18 тисяч хворих: у Києві зростає захворюваність на грип

"У столиці за 10-й тиждень 2021 року зареєстровано 18 269 хворих на грип і ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу знаходиться на низькому рівні і нижче базової лінії на 17,8%. Наразі показник захворюваності становить 615,7", - йдеться в повідомленні.

У цілому в Києві спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 2,8% в порівнянні з тижнем раніше.

Так, за минулий тиждень на грип захворіли 6547 дітей (зниження на 6,5%), дорослих - 11722 людини (зростання на 8,9%).

"У структурі захворюваності діти складають 35,8%, а на попередньому тижні - 39,4%. Половина хворих дітей шкільного віку. При цьому серед школярів захворюваність знизилася на 6,8% - зареєстровано 3271 випадок", - йдеться в повідомленні.

В медичні установи доправили 1280 осіб, з них 81 - діти.