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Почти 18 тысяч больных: в Киеве продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ

Новина українською → Киев, Пятница 12 марта 2021 14:18
Почти 18 тысяч больных: в Киеве продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ Фото: простуда (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Киеве продолжает увеличиваться количество больных гриппом и ОРВИ. Так, за минувшую неделю в столице зарегистрировали почти 18 тысяч больных.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.

По его словам, число больных гриппом увеличилось на 20% по сравнению с неделей ранее.

"Хочу отметить, что и в дальнейшем увеличивается в Киеве количество больных гриппом и ОРВИ. По данным Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины, на прошлой неделе в столице зарегистрировали почти 18 000 больных. Это на 20% больше по сравнению с предыдущей неделей", - сообщил Кличко.

В столице гриппом болели более 10,7 тысячи взрослых и более 7 тысяч детей. При этом половина больных детей - школьного возраста.

В медицинские учреждения попали 719 больных, в том числе и 37 детей.

Напомним, в период с 22 по 28 февраля в Киеве заболели гриппом почти 15 тысяч человек. При этом более 700 человек госпитализировали.

Кроме того, в Украине выявили почти 13 тысяч новых случаев COVID-19. Это наибольшее количество новых заражений с 11 декабря.

Добавим, что в Украине немного ускорили темпы вакцинации - за вчера привили от COVID почти 9 тысяч человек. С начала кампании вакцинировали уже более 38 тысяч человек.

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