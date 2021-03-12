Почти 18 тысяч больных: в Киеве продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ
В Киеве продолжает увеличиваться количество больных гриппом и ОРВИ. Так, за минувшую неделю в столице зарегистрировали почти 18 тысяч больных.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.
По его словам, число больных гриппом увеличилось на 20% по сравнению с неделей ранее.
"Хочу отметить, что и в дальнейшем увеличивается в Киеве количество больных гриппом и ОРВИ. По данным Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины, на прошлой неделе в столице зарегистрировали почти 18 000 больных. Это на 20% больше по сравнению с предыдущей неделей", - сообщил Кличко.
В столице гриппом болели более 10,7 тысячи взрослых и более 7 тысяч детей. При этом половина больных детей - школьного возраста.
В медицинские учреждения попали 719 больных, в том числе и 37 детей.
Напомним, в период с 22 по 28 февраля в Киеве заболели гриппом почти 15 тысяч человек. При этом более 700 человек госпитализировали.
Кроме того, в Украине выявили почти 13 тысяч новых случаев COVID-19. Это наибольшее количество новых заражений с 11 декабря.
Добавим, что в Украине немного ускорили темпы вакцинации - за вчера привили от COVID почти 9 тысяч человек. С начала кампании вакцинировали уже более 38 тысяч человек.