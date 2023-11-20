До 18 см. Синоптики розповіли, де в Україні снігу випало сьогодні найбільше

Сьогодні сніг випав більше, ніж у 10 регіонах України. Причому найбільше, до 18 см, він укрив Харківську та Дніпропетровську області.

"Жителі Дніпропетровської та Харківської областей найбільше відчули цей "подих зими" (мається на увазі сніг, - ред.), адже саме тут випало його найбільше, зокрема на метеостанції Чаплине висота снігового покриву досягла 18 см", - йдеться в повідомленні.

Крім цього, сніг не обійшов стороною також Запорізьку, Сумську, Полтавську, Миколаївську, Херсонську, Кіровоградську, Черкаську, Донецьку області, Крим та весь західний регіон України.

Сніг в Україні

Перший сніг в Україні випав у Карпатах ще 9 листопада. Тоді в інших регіонах було ще волого і по-осінньому свіжо. Вже в ніч проти 17 листопада сніг випав і на Волині. Вже 18 листопада до "снігового" списку потрапили ще Львівська та Тернопільська. А 19 листопада перший сніг випав і в Одесі. Щоправда, радості від нього було мало - вітер при цьому встиг звалити десятки дерев.