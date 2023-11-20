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До 18 см. Синоптики рассказали, где в Украине снега выпало сегодня больше всего

Украина, Понедельник 20 ноября 2023 11:53
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До 18 см. Синоптики рассказали, где в Украине снега выпало сегодня больше всего Фото: где в Украине снега выпало больше всего 20 ноября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня снег выпал больше, чем в 10 регионах Украины. Причем, больше всего, до 18 см, он укрыл Харьковскую и Днепропетровскую области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Жители Днепропетровской и Харьковской областей больше всего почувствовали это "дыхание зимы" (имеется в виду снег, - ред.), ведь именно здесь выпало его больше всего, в частности на метеостанции Чаплино высота снежного покрова достигла 18 см", - говорится в сообщении.

Кроме того, снег не обошел стороной также Запорожскую, Сумскую, Полтавскую, Николаевскую, Херсонскую, Кировоградскую, Черкасскую, Донецкую области, Крым и весь западный регион Украины.

Снег в Украине

Первый снег в Украине выпал в Карпатах еще 9 ноября. Тогда в других регионах было еще влажно и по-осеннему свежо. Уже в ночь на 17 ноября снег выпал и на Волыни. Уже 18 ноября в "снежный" список попали еще Львовская и Тернопольская. А 19 ноября первый снег выпал и в Одессе. Правда, радости от него было мало - ветер при этом успел свалить десятки деревьев.

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