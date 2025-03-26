Не с 18-го марта. У Зеленского ответили, когда начало действовать 30-дневное перемирие

Режим прекращения огня между Украиной и Россией по энергообъектам официально согласован и должен действовать с 23-24 марта.

"Формально. Еще раз - формально. Смотрите, как только был согласован список, перечень объектов, по которым нельзя наносить удары, а это 23-24 марта, когда были переговоры Украина-США и США-Россия, можно считать, что в этом смысле юридически есть перечень объектов, он согласован двумя сторонами, и в принципе с 23-го до 24-го - это должно работать", - сказал он.

Подоляк подчеркнул, что Россия ранее заявляла о перемирии с 18 марта, однако эта дата не имеет никакого юридического основания.

"Безусловно, не с 18-го, это вообще какой-то бред, ну классический русский, они что-то себе там сами говорят, для того, чтобы потом говорить: "Смотрите, они же с 18 марта били", - заявил Подоляк.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский официально зафиксировал это перемирие, однако важным остается вопрос мониторинга и фиксации возможных нарушений.

"Это Соединенные Штаты должны для себя регламент отработать. Вот есть техническая разведка, аэрокосмическая разведка, как они будут фиксировать, как это будет юридически оформляться и так далее", - рассказал советник.

Он добавил, что процесс фиксации нарушений необходим для принятия решений по реакции на них.

"Такой регламент надо наработать, безусловно, для того, чтобы, опять же, не просто сказать 'вы там нанесли удар', а четко показать, когда был нанесен, кто именно этот удар нанес, по тому или иному объекту, если этот объект есть в перечне объектов, по которым нельзя наносить удары", - подчеркнул он.

Переговорный процесс по завершению войны

В этом месяце США провели ряд встреч с делегациями Украины и России. На переговорах обсуждалось 30-дневное прекращение огня между Киевом и Москвой.

После последней встречи Украина и США уже опубликовали совместные заявления о том, о чем было договорено в Саудовской Аравии.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Россия также обнародовала итоговое заявление после встречи с американскими чиновниками в Саудовской Аравии. В нем, в частности, указаны условия для перемирия с Украиной на море.