До 170 тысяч гривен: за изображение Украины без оккупированных территорий могут ввести штрафы

В Украине хотят штрафовать за изображение государства без оккупированных территорий. Комитет Верховной рады по вопросам экологической политики рекомендует принять соответствующий законопроект №5166 за основу.

Этот документ предлагает штрафовать за распространение изображения очертаний территории Украины или карты Украины без временно оккупированных территорий. Речь идет о картинке в печатной продукции, на сувенирах, картах, схемах, в рекламе.

Такие действия закон предлагает наказывать штрафом от 5 тысяч до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 85-170 тысяч гривен.

Кроме того, документ предусматривает наказание за публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов в Украине, Холокоста, депортации из Крыма крымских татар в 1944 году, или оправдание действий организаторов этих международных преступлений. За это грозит штраф в размере 2 тысяч таких минимумов, то есть 34 тысячи гривен, или общественные работы на срок до 200 часов.

Повторное нарушение планируют наказывать штрафом от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51-85 тысяч гривен) или общественными работами на срок от 100 до 240 часов.

Если нарушение совершили национальные общественные деятели, должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления, им будет грозить штраф от 5 тысяч до 7 тысяч таких минимумов (85-119 тысяч гривен) или общественные работы на срок от 150 до 240 часов.