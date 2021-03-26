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До 170 тысяч гривен: за изображение Украины без оккупированных территорий могут ввести штрафы

Новина українською → Украина, Пятница 26 марта 2021 13:19
До 170 тысяч гривен: за изображение Украины без оккупированных территорий могут ввести штрафы Фото: за карту Украины без оккупированных территорий могут ввести штрафы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

В Украине хотят штрафовать за изображение государства без оккупированных территорий. Комитет Верховной рады по вопросам экологической политики рекомендует принять соответствующий законопроект №5166 за основу.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Этот документ предлагает штрафовать за распространение изображения очертаний территории Украины или карты Украины без временно оккупированных территорий. Речь идет о картинке в печатной продукции, на сувенирах, картах, схемах, в рекламе.

Такие действия закон предлагает наказывать штрафом от 5 тысяч до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан. Это 85-170 тысяч гривен.

Кроме того, документ предусматривает наказание за публичное отрицание Голодомора 1932-1933 годов в Украине, Холокоста, депортации из Крыма крымских татар в 1944 году, или оправдание действий организаторов этих международных преступлений. За это грозит штраф в размере 2 тысяч таких минимумов, то есть 34 тысячи гривен, или общественные работы на срок до 200 часов.

Повторное нарушение планируют наказывать штрафом от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (51-85 тысяч гривен) или общественными работами на срок от 100 до 240 часов.

Если нарушение совершили национальные общественные деятели, должностные лица органов государственной власти и местного самоуправления, им будет грозить штраф от 5 тысяч до 7 тысяч таких минимумов (85-119 тысяч гривен) или общественные работы на срок от 150 до 240 часов.

Напомним, этот закон также предусматривает уголовную ответственность за лишение права собственности на оккупированных территориях.

Так, 20 марта в оккупированном Крыму вступил в силу указ о запрете иностранным гражданам владеть землей.

Как писало РБК-Украина, 24 марта президент Украины Владимир Зеленский утвердил Стратегию деоккупации и реинтеграции Крыма. Она предусматривает, в частности, создание Крымской платформы.

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