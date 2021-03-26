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До 170 тисяч гривень: за зображення України без окупованих територій можуть ввести штрафи

Новость на русском → Україна, П'ятниця 26 березня 2021 13:19
До 170 тисяч гривень: за зображення України без окупованих територій можуть ввести штрафи Фото: за карту України без окупованих територій можуть ввести штрафи (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

В Україні хочуть штрафувати за зображення держави без окупованих територій. Комітет Верховної ради з питань екологічної політики рекомендує ухвалити відповідний законопроект №5166 за основу.

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Цей документ пропонує штрафувати за поширення зображення обрисів території України чи карти України без тимчасово окупованих територій. Йдеться про зображення у друкованій продукції, на сувенірах, картах, схемах, у рекламі.

Такі дії закон пропонує карати штрафом від 5 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Це 85-170 тисяч гривень.

Крім того, документ передбачає покарання за публічне заперечення Голодомору 1932-1933 років в Україні, Голокосту, депортації з Криму кримських татар у 1944 році, або виправдання дій організаторів цих міжнародних злочинів. За це загрожуватиме штраф у розмірі 2 тисяч таких мінімумів, тобто 34 тисячі гривень, або громадські роботи на строк до 200 годин.

Повторне порушення планують карати штрафом від 3 тисяч до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (51-85 тисяч гривень) або громадськими роботами на строк від 100 до 240 годин.

Якщо порушення вчинили національні публічні діячі, посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування, їм буде загрожувати штраф від 5 тисяч до 7 тисяч таких мінімумів (85-119 тисяч гривень) або громадські роботи на строк від 150 до 240 годин.

Нагадаємо, цей закон також передбачає кримінальну відповідальність за позбавлення права власності на окупованих територіях.

Так, 20 березня в окупованому Криму набрав чинності указ про заборону іноземним громадянам володіти землею.

Як писало РБК-Україна, 24 березня президент України Володимир Зеленський затвердив Стратегію деокупації та реінтеграції Криму. Вона передбачає, зокрема, створення Кримської платформи.

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