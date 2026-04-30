170 екіпажів за рік не збили жодного "Шахеда", - заступник командувача ПС

За його словами, в межах аналізу роботи підрозділів було виявлено значну різницю в результативності екіпажів, які працюють із дронами-перехоплювачами.

"В одній області ми провели експеримент і спробували імплементувати нашу модель. Там було 28 екіпажів - і з них 24 за останній рік не збили жодного дрона", - зазначив він.

Єлізаров додав, що подальший аналіз охопив понад 300 екіпажів Повітряних сил. З них 66 збили більше ніж 10 "Шахедів", інші показали нижчі результати, а 170 екіпажів за рік не знищили жодного безпілотника.

"Ми пішли далі. Взяли всі екіпажі, які були під нами - їх понад 300. Із них 66 збили більше ніж 10 "Шахедів", інші - менше 10. А 170 екіпажів за рік не збили жодного", - заявив він.

Як наголосив заступник командувача ПС, мобілізаційних ресурсів в Україні достатньо, головне - ефективне використання людей.

"Коли ми говоримо про людський ресурс - багато його чи мало, - я вважаю, що навіть того ресурсу, який уже мобілізований, нам достатньо. Його просто потрібно ефективно використовувати, структурувати й аналізувати", - додав він.