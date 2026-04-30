170 екіпажів за рік не збили жодного "Шахеда", - заступник командувача ПС

У Повітряних силах озвучили проблемну статистику роботи екіпажів ППО
Фото: мобільна вогнева група (Getty Images)

З понад 300 екіпажів Повітряних сил 66 збили за рік більше ніж 10 російських "Шахедів", а 170 - жодного.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник командувача Повітряних сил, полковник Павло Єлізаров в інтерв’ю "Українській правді".

Читайте також: Летіли дрони та балістика, понад 30 прильотів: як вночі відпрацювала ППО по цілях РФ

За його словами, в межах аналізу роботи підрозділів було виявлено значну різницю в результативності екіпажів, які працюють із дронами-перехоплювачами.

"В одній області ми провели експеримент і спробували імплементувати нашу модель. Там було 28 екіпажів - і з них 24 за останній рік не збили жодного дрона", - зазначив він.

Єлізаров додав, що подальший аналіз охопив понад 300 екіпажів Повітряних сил. З них 66 збили більше ніж 10 "Шахедів", інші показали нижчі результати, а 170 екіпажів за рік не знищили жодного безпілотника.

"Ми пішли далі. Взяли всі екіпажі, які були під нами - їх понад 300. Із них 66 збили більше ніж 10 "Шахедів", інші - менше 10. А 170 екіпажів за рік не збили жодного", - заявив він.

Як наголосив заступник командувача ПС, мобілізаційних ресурсів в Україні достатньо, головне - ефективне використання людей.

"Коли ми говоримо про людський ресурс - багато його чи мало, - я вважаю, що навіть того ресурсу, який уже мобілізований, нам достатньо. Його просто потрібно ефективно використовувати, структурувати й аналізувати", - додав він.

Обстріли України

У ніч на 30 квітня Росія здійснила чергову повітряну атаку на Україну, застосувавши понад дві сотні ударних дронів і балістичну ракету.

Силами протиповітряної оборони було знищено 172 безпілотники, однак 32 ударні дрони влучили у цілі на 22 локаціях.

Основний удар цієї ночі припав на Одесу. Місто атакували у дві хвилі, внаслідок чого в кількох районах виникли пожежі, пошкоджено житлові будинки, знищено автобуси та автомобілі, є багато постраждалих серед цивільного населення, серед них - важкопоранені.

Детальніше про наслідки нічної атаки на Одесу - читайте у матеріалі РБК-Україна.

