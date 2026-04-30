170 экипажей за год не сбили ни одного "Шахеда", - заместитель командующего ВС

По его словам, в рамках анализа работы подразделений была выявлена значительная разница в результативности экипажей, работающих с дронами-перехватчиками.

"В одной области мы провели эксперимент и попытались имплементировать нашу модель. Там было 28 экипажей - и из них 24 за последний год не сбили ни одного дрона", - отметил он.

Елизаров добавил, что дальнейший анализ охватил более 300 экипажей Воздушных сил. Из них 66 сбили более 10 "Шахедов", другие показали более низкие результаты, а 170 экипажей за год не уничтожили ни одного беспилотника.

"Мы пошли дальше. Взяли все экипажи, которые были под нами - их более 300. Из них 66 сбили более 10 "Шахедов", другие - менее 10. А 170 экипажей за год не сбили ни одного", - заявил он.

Как отметил заместитель командующего ВС, мобилизационных ресурсов в Украине достаточно, главное - эффективное использование людей.

"Когда мы говорим о человеческом ресурсе - много его или мало, - я считаю, что даже того ресурса, который уже мобилизован, нам достаточно. Его просто нужно эффективно использовать, структурировать и анализировать", - добавил он.