170 экипажей за год не сбили ни одного "Шахеда", - заместитель командующего ВС

10:31 30.04.2026 Чт
2 мин
В Воздушных силах озвучили проблемную статистику работы экипажей ПВО
aimg Ирина Глухова
Фото: мобильная огневая группа (Getty Images)

Из более 300 экипажей Воздушных сил 66 сбили за год более 10 российских "Шахедов", а 170 - ни одного.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил заместитель командующего Воздушных сил, полковник Павел Елизаров в интервью "Украинской правде".

По его словам, в рамках анализа работы подразделений была выявлена значительная разница в результативности экипажей, работающих с дронами-перехватчиками.

"В одной области мы провели эксперимент и попытались имплементировать нашу модель. Там было 28 экипажей - и из них 24 за последний год не сбили ни одного дрона", - отметил он.

Елизаров добавил, что дальнейший анализ охватил более 300 экипажей Воздушных сил. Из них 66 сбили более 10 "Шахедов", другие показали более низкие результаты, а 170 экипажей за год не уничтожили ни одного беспилотника.

"Мы пошли дальше. Взяли все экипажи, которые были под нами - их более 300. Из них 66 сбили более 10 "Шахедов", другие - менее 10. А 170 экипажей за год не сбили ни одного", - заявил он.

Как отметил заместитель командующего ВС, мобилизационных ресурсов в Украине достаточно, главное - эффективное использование людей.

"Когда мы говорим о человеческом ресурсе - много его или мало, - я считаю, что даже того ресурса, который уже мобилизован, нам достаточно. Его просто нужно эффективно использовать, структурировать и анализировать", - добавил он.

Обстрелы Украины

В ночь на 30 апреля Россия осуществила очередную воздушную атаку на Украину, применив более двух сотен ударных дронов и баллистическую ракету.

Силами противовоздушной обороны было уничтожено 172 беспилотника, однако 32 ударных дрона попали в цели на 22 локациях.

Основной удар этой ночью пришелся на Одессу. Город атаковали в две волны, в результате чего в нескольких районах возникли пожары, повреждены жилые дома, уничтожены автобусы и автомобили, есть много пострадавших среди гражданского населения, среди них - тяжелораненые.

