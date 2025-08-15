17 тисяч недостатньо. Коли за неявку по повістці крім штрафу загрожує й тюрма

Яка відповідальність за неявку по повістках

Під час воєнного стану стаття 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" встановлює посилений режим відповідальності. Зокрема, з 2024 року, після ухвалення змін до КУпАП (закон № 3636-ІХ від 11.04.2024), розмір штрафів суттєво збільшився – від 17 000 до 25 500 гривень.

Це стосується порушень, таких як неявка по повістці для уточнення даних або для проходження військово-лікарської комісії. Коли військовозобов'язаний вже пройшов ці етапи, наступною йому вручають бойову повістку, зазначає Ярослав Хлівний.

"Бойова повістка – це вже остаточний етап мобілізації і означає, що людина рухається далі для проходження служби", – каже він.

Тим часом наслідки неявки за цією повісткою значно суворіші, ніж у випадку ігнорування повісток для уточнення даних чи проходження ВЛК: в цьому разі за умов неявки є загроза кримінальної відповідальності по 336 статті Кримінального кодексу у вигляді позбавлення волі на термін до 5 років.

Чи всім буде вирок?

Коли людина вчасно не з'явилася по бойовій повістці, часто пропонують замість позбавлення волі піти на службу до Збройних Сил, зазначає адвокат.

"Держава певною мірою йде на пом’якшення, але це все одно кримінальне провадження. З практики, більшість обирають службу. Розшук у такому випадку неминучий, і відповідальність також. Не пригадую жодного випадку, коли людину, оголошену в розшук, не знайшли: рано чи пізно вона виходить по продукти – і питання вирішується швидко. Тож краще не ховатися вдома, адже це лише погіршить ситуацію", – зазначає він.

За словами адвоката, якщо підйти до цього питання правильно і в межах закону, то проблем бути не повинно, і повістку подовжують і переписують на іншу дату.

Які підстави не прийти по бойовій повістці

Поважні причини для неприбуття у строк, зазначений у повістці, вважаються:

стихійні лиха (повінь, пожежа);

смерть близького родича (батьків, чоловіка/дружини, дитини, рідних брата чи сестри, дідуся, бабусі) або родича чоловіка/дружини;

хвороба;

бойові дії на відповідній території та їх наслідки;

інші виняткові обставини.

Ці причини необхідно підтвердити документально, наприклад:

медичною довідкою;

свідоцтвом про смерть;

довідкою з поліції чи іншої компетентної служби.

Якщо ви не можете з’явитися, повідомте про причину протягом трьох днів від дати, зазначеної у повістці, та відвідайте ТЦК упродовж семи календарних днів.