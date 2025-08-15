17 тысяч недостаточно. Когда за неявку по повестке кроме штрафа грозит и тюрьма

Неявка по повестке для уточнения данных или для прохождения ВВК карается штрафом. Но если не явиться по боевой повестке, тогда грозит уже уголовная ответственность.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказывает адвокат адвокатского бюро "Романа Сацыка" Ярослав Хливный.
Во время военного положения статья 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" устанавливает усиленный режим ответственности. В частности, с 2024 года, после принятия изменений в КУоАП (закон № 3636-ІХ от 11.04.2024), размер штрафов существенно увеличился - от 17 000 до 25 500 гривен.
Это касается нарушений, таких как неявка по повестке для уточнения данных или для прохождения военно-врачебной комиссии. Когда военнообязанный уже прошел эти этапы, следующей ему вручают боевую повестку, отмечает Ярослав Хливный.
"Боевая повестка - это уже окончательный этап мобилизации и означает, что человек движется дальше для прохождения службы", - говорит он.
Между тем последствия неявки по этой повестке значительно строже, чем в случае игнорирования повесток для уточнения данных или прохождения ВВК: в этом случае в условиях неявки есть угроза уголовной ответственности по 336 статье Уголовного кодекса в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Когда человек вовремя не явился по боевой повестке, часто предлагают вместо лишения свободы пойти на службу в Вооруженные Силы, отмечает адвокат.
"Государство в определенной степени идет на смягчение, но это все равно уголовное производство. Из практики, большинство выбирают службу. Розыск в таком случае неизбежен, и ответственность также. Не припомню ни одного случая, когда человека, объявленного в розыск, не нашли: рано или поздно он выходит за продуктами - и вопрос решается быстро. Поэтому лучше не прятаться дома, ведь это только усугубит ситуацию", - отмечает он.
По словам адвоката, если подойти к этому вопросу правильно и в рамках закона, то проблем быть не должно, и повестку продлевают и переписывают на другую дату.
Уважительными причинами для неприбытия в срок, указанный в повестке, считаются:
Эти причины необходимо подтвердить документально, например:
Если вы не можете явиться, сообщите о причине в течение трех дней от даты, указанной в повестке, и посетите ТЦК в течение семи календарных дней.
Отметим, часто у военнообязанного есть уважительные причины не явиться по повестке, которую ему прислали. Тогда в ТЦК могут перенести повестку на другое число. Мы писали, когда повестку могут продлить и "переписать" на другую дату.
Также стало известно, могут ли после ВВК не отправить на фронт.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.