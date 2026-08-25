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17 років таємниці: у Call of Duty нарешті показали обличчя культового героя

16:32 25.08.2026 Вт
2 хв
Бета-версія гри отримує змішані відгуки
aimg Ольга Завада
У бета-версії Modern Warfare 4 гравцям дозволили зняти маску з Ґоуста (скриншот: InfinityWard)

Перше бета-тестування Call of Duty: Modern Warfare 4 уже розпочалося, і гравці встигли знайти в грі кілька несподіваних нововведень. Одне з них нарешті дозволяє зняти маску з культового Ґоуста й побачити його обличчя.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Detonated в X.

Багаторічна таємниця серії Call of Duty

Загадковий оперативник Ґоуст уперше з'явився у грі Call of Duty: Modern Warfare 2 ще у 2009 році.

Його маска із зображенням людського черепа миттєво стала візитівкою франшизи та завоювала величезну популярність серед фанатів. І це лише посилилося після трагічної долі персонажа в оригінальному сюжеті.

Упродовж багатьох років і кількох перезапусків серії розробники жодного разу не показували справжнє обличчя Ґоуста. Шанс нарешті дізнатися секрет з'явився у Modern Warfare 4, проте з важливим застереженням.

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Жарт від розробників та нові емоції

У нову частину гри додали функцію "Варіант оператора" у колесі вибору емоцій, яка змушує персонажа виконувати унікальну дію. Якщо застосувати цю дію до Ґоуста, він справді знімає свою знамениту черепну маску, але під нею виявляється ще одна балаклава із намальованим черепом.

Розробники розіграли гравців, які роками мріяли побачити обличчя героя. Єдине, що вдається розгледіти під час анімації, це очі персонажа, які традиційно підведені чорною фарбою для маскування.

Окрім Ґоуста, кумедні анімації отримали й інші оператори. Наприклад, Капітан Прайс за допомогою спеціальної емоції може використати магазин набоїв замість сигари - персонаж тримає його в роті аж до наступного відродження після смерті.

Оглядачі зазначають: такі дрібниці показують прагнення розробників зробити гру більш виразною, зберігаючи при цьому загальний серйозний тон.

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