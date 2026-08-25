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17 лет тайны: в Call of Duty наконец-то показали лицо культового героя

16:32 25.08.2026 Вт
2 мин
Бета-версия игры получает смешанные отзывы
aimg Ольга Завада
В бета-версии Modern Warfare 4 игрокам разрешили снять маску с Гоуста (скриншот: InfinityWard)

Первое бета-тестирование Call of Duty: Modern Warfare 4 уже началось и игроки успели найти в игре несколько неожиданных нововведений. Один из них наконец позволяет снять маску с культового Гоуста и увидеть его лицо.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Detonated в X.

Многолетняя тайна серии Call of Duty

Загадочный оперативник Goust впервые появился в игре Call of Duty: Modern Warfare 2 еще в 2009 году.

Его маска с изображением человеческого черепа мгновенно стала визитной карточкой франшизы и завоевала огромную популярность среди фанатов. И это только усилилось после трагической участи персонажа в оригинальном сюжете.

На протяжении многих лет и нескольких перезапусков серии разработчики ни разу не показывали настоящее лицо Гоуста. Шанс наконец-то узнать секрет появился у Modern Warfare 4, однако с важной оговоркой.

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Шутка от разработчиков и новые эмоции

В новую часть игры добавили функцию "Вариант оператора" в колесе выбора эмоций, заставляющую персонажа выполнять уникальное действие. Если применить это действие к Гоусту, он действительно снимает свою знаменитую черепную маску, но под ней находится еще одна балаклава с нарисованным черепом.

Разработчики разыграли игроков, годами мечтавших увидеть лицо героя. Единственное, что удается разглядеть во время анимации, это глаза персонажа, которые обычно подведены темной краской для маскировки.

Кроме Гоуста, забавные анимации получили и другие операторы. Например, Капитан Прайс с помощью специальной эмоции может использовать магазин патронов вместо сигары - персонаж держит его во рту вплоть до следующего возрождения после смерти.

Обозреватели отмечают: такие мелочи показывают стремление разработчиков сделать игру выразительнее, сохраняя при этом общий серьезный тон.

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