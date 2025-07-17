17 липня в Україні та світі: головні свята, іменини та важливі заборони

Яке церковне свято сьогодні

Свята великомучениця Марина (Маргарита) народилася в IV столітті в Антіохії Пісидійській, у родині язичницького жерця. У дитинстві вона дізналася про християнство і прийняла його всім серцем, попри переслідування вірян. Коли Марині було близько 15 років, її батько, дізнавшись про її віру, відрікся від неї.

У ті часи імператор Діоклетіан (кінець III - початок IV століття) розв'язав жорстокі гоніння на християн. Одного разу правитель міста Антіохії, Олімпрій, побачив Марину і був вражений її красою. Він запропонував їй одружитися з ним, якщо вона відречеться від Христа.

Марина відмовилася, твердо сповідуючи свою віру. За це її піддали страшним тортурам: били, палили вогнем, розтягували на дибі. Проте, за переказами, її рани чудесним чином зцілювалися, а віра залишалася непохитною.

Навіть звірі, яких на неї нацьковували, не завдавали їй шкоди. Зрештою, святу Марину обезголовили. Її пам'ять вшановується як приклад мужності, стійкості та непохитної віри.

Праведний Лазар, сповідник, був ченцем, який жив у IX столітті. Він відомий своїм опором іконоборчій єресі, що панувала в той час. За свою вірність православній традиції шанування ікон, Лазар зазнав переслідувань і тортур від імператора Феофіла.

Попри жорстокі випробування, він залишався стійким у своїй вірі та продовжував захищати святі ікони, за що його і назвали сповідником. Його життя є прикладом мужності у відстоюванні істини віри.

Що не можна робити 17 липня

Цей день традиційно пов'язаний з певними заборонами, що базуються на народних віруваннях:

Не можна сваритися та лихословити. Вважається, що це може принести негаразди у родину.

Уникайте надмірної роботи в полі чи на городі, особливо після обіду. Предки вірили, що це може накликати біду на врожай.

Не варто позичати гроші або брати в борг. Краще утриматися від фінансових операцій цього дня.

Не рекомендується починати нові великі справи, оскільки вони можуть бути неуспішними.

Не можна дивитися на грозу або блискавку - це вважається поганою прикметою.

На Марини Вогняної роблять прибирання в хаті, а всі непотрібні речі віддають нужденним. Кажуть, чим більше віддаси - тим більше повернеться.

Народні прикмети та традиції на 17 липня

Наші предки здавна спостерігали за природою та формували прикмети, пов'язані з цим днем:

Якщо 17 липня йде дощ - дощова погода триватиме ще довго.

Тепла та сонячна погода - до хорошого врожаю зернових.

Багато роси вранці - до спекотного дня.

Грім гримить - до зміни погоди.

Якщо чайки літають над водою - до ясної погоди.

Жовті хмари на заході сонця - до дощу.

День ангела 17 липня

Іменини 17 липня святкують:

Марина

Маргарита

Анастасія

Богдан

Марк

Олександр

Лазар

Марфа

Михайло

Федір

Талісманом людини, народженої цього дня, є сердолік. Цей мінерал вважається символом кохання, захисту та життєвої енергії. Вірять, що він приносить щастя у стосунках, відганяє злі духи та допомагає у лікуванні хвороб.

Важливі свята 17 липня в Україні та світі

День етнографа в Україні. Це неофіційне свято, яке відзначають фахівці, що вивчають культуру, побут та традиції народів.

Всесвітній день емодзі. Свято присвячене популярним смайликам, які стали невід'ємною частиною нашого спілкування в цифровому світі.

День татуювання. Щорічно 17 липня світ відзначає неофіційне та нетипове свято - День татуювання.

Міжнародний день справедливості. Цей день підкреслює важливість забезпечення справедливості та прав людини у всьому світі.