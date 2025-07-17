17 июля в Украине и мире: главные праздники, именины и важные запреты

Какой церковный праздник сегодня

Святая великомученица Марина (Маргарита) родилась в IV веке в Антиохии Писидийской, в семье языческого жреца. В детстве она узнала о христианстве и приняла его всем сердцем, несмотря на преследования верующих. Когда Марине было около 15 лет, ее отец, узнав о ее вере, отрекся от нее.

В те времена император Диоклетиан (конец III - начало IV века) развязал жестокие гонения на христиан. Однажды правитель города Антиохии, Олимприй, увидел Марину и был поражен ее красотой. Он предложил ей выйти замуж за него, если она отречется от Христа.

Марина отказалась, твердо исповедуя свою веру. За это ее подвергли страшным пыткам: били, жгли огнем, растягивали на дыбе. Однако, по преданию, ее раны чудесным образом исцелялись, а вера оставалась непоколебимой.

Даже звери, которых на нее натравливали, не наносили ей вреда. В конце концов, святую Марину обезглавили. Ее память почитается как пример мужества, стойкости и непоколебимой веры.

Праведный Лазарь, исповедник, был монахом, жившим в IX веке. Он известен своим сопротивлением господствовавшей в то время иконоборческой ереси. За свою верность православной традиции почитания икон, Лазарь подвергся преследованиям и пыткам от императора Феофила.

Несмотря на жестокие испытания, он оставался стойким в своей вере и продолжал защищать святые иконы, за что его и назвали исповедником. Его жизнь является примером мужества в отстаивании истины веры.

Что нельзя делать 17 июля

Этот день традиционно связан с определенными запретами, основанными на народных верованиях:

Нельзя ссориться и сквернословить. Считается, что это может принести проблемы в семью.

Избегайте чрезмерной работы в поле или на огороде, особенно после обеда. Предки верили, что это может навлечь беду на урожай.

Не стоит занимать деньги или брать в долг. Лучше воздержаться от финансовых операций в этот день.

Не рекомендуется начинать новые крупные дела, поскольку они могут быть неуспешными.

Нельзя смотреть на грозу или молнию - это считается плохой приметой.

На Марины Огненной делают уборку в доме, а все ненужные вещи отдают нуждающимся. Говорят, чем больше отдашь - тем больше вернется.

Народные приметы и традиции на 17 июля

Наши предки издавна наблюдали за природой и формировали приметы, связанные с этим днем:

Если 17 июля идет дождь - дождливая погода продлится еще долго.

Теплая и солнечная погода - к хорошему урожаю зерновых.

Много росы утром - к жаркому дню.

Гром гремит - к перемене погоды.

Если чайки летают над водой - к ясной погоде.

Желтые облака на закате солнца - к дождю.

День ангела 17 июля

Именины 17 июля празднуют:

Марина

Маргарита

Анастасия

Богдан

Марк

Александр

Лазарь

Марфа

Михаил

Федор

Талисманом человека, рожденного в этот день, является сердолик. Этот минерал считается символом любви, защиты и жизненной энергии. Верят, что он приносит счастье в отношениях, отгоняет злые духи и помогает в лечении болезней.

Важные праздники 17 июля в Украине и мире

День этнографа в Украине. Это неофициальный праздник, который отмечают специалисты, изучающие культуру, быт и традиции народов.

Всемирный день эмодзи. Праздник посвящен популярным смайликам, которые стали неотъемлемой частью нашего общения в цифровом мире.

День татуировки. Ежегодно 17 июля мир отмечает неофициальный и нетипичный праздник - День татуировки.

Международный день справедливости. Этот день подчеркивает важность обеспечения справедливости и прав человека во всем мире.