UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

17 крилатих ракет та 650 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу

Фото: українські військові (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 16 серпня, склали 650 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 255 570 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11танків та 17 крилатих ракет.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 255 570 (+650) осіб ліквідовано;
  • танків - 4324 (+11) од;
  • бойових броньованих машин - 8380 (+10) од;
  • артилерійських систем - 5152 (+24) од;
  • РСЗВ - 714 од.;
  • засоби ППО - 485 (+3) од;
  • літаків - 315 од;
  • гелікоптерів - 314 (+1) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4248 (+6);
  • крилаті ракети - 1404 (+17) од;
  • кораблі/катери - 18 од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 7614 (+30) од.;
  • спеціальна техніка - 773 (+4).

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. 

А аналітики ISW заявили про просування Сил оборони на Луганському та Запорізькому напрямках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУВійна Росії проти України