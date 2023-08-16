17 крилатих ракет та 650 окупантів. Генштаб оновив втрати РФ в Україні за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 16 серпня, склали 650 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 255 570 військових. Крім того, ЗСУ знищили 11танків та 17 крилатих ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.08.23 орієнтовно склали:
За даними Генштабу, ЗСУ продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.
А аналітики ISW заявили про просування Сил оборони на Луганському та Запорізькому напрямках.
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