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17 крылатых ракет и 650 окупантов. Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки

Фото: украинские военные (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Потери России в войне в Украине к утру среды, 16 августа, составили 650 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 255 570 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 танков и 17 крылатых ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 255 570 (+650) человек ликвидировано;
  • танков - 4324 (+11) ед;
  • боевых бронированных машин - 8380 (+10) ед;
  • артиллерийских систем - 5152 (+24) ед;
  • РСЗО - 714 ед.;
  • средства ПВО - 485 (+3) ед;
  • самолетов - 315 ед;
  • вертолетов - 314 (+1) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 4248 (+6);
  • крылатые ракеты - 1404 (+17) ед;
  • корабли/катера - 18 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 7614 (+30) ед.;
  • специальная техника - 773 (+4).

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

А аналитики ISW заявили о продвижении сил обороны на Луганском и Запорожском направлениях.

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