17 крылатых ракет и 650 окупантов. Генштаб обновил потери РФ в Украине за сутки

Потери России в войне в Украине к утру среды, 16 августа, составили 650 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 255 570 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 11 танков и 17 крылатых ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.08.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, ВСУ продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
А аналитики ISW заявили о продвижении сил обороны на Луганском и Запорожском направлениях.
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