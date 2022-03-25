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Понад 16 тисяч осіб: Генштаб розповів про втрати окупантів

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Київ, П'ятниця 25 березня 2022 10:50
Понад 16 тисяч осіб: Генштаб розповів про втрати окупантів Фото: окупанти втратять понад 16 тисяч осіб (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерія Поліщук

За 30 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну окупанти втратили понад 16 тисяч військових. При цьому вони позбулися понад 100 вертольотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.

Орієнтовні бойові втрати противника на 25 березня:

  • особовий склад - близько 16 100 осіб;
  • танки - 561;
  • бойові броньовані машини - 1 625;
  • артилерійські системи - 291;
  • РСЗВ - 90;
  • засоби ППО - 49;
  • літаки - 115;
  • вертольоти - 125;
  • автомобільна техніка - 1 089;
  • кораблі / катери - 5;
  • цистерни з ПММ - 72;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 53;
  • спеціальна техніка - 18.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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