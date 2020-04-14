Более 16 тыс. поправок в закон о банках разбили на 63 абзаца, - нардеп

На заседании подкомитета по вопросам банковской деятельности более 16 500 поправок ко второму чтению законопроекта о банках разбили на 63 абзаца. Об этом написал первый заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

Он отметил, что на заседании подкомитета рассматривался порядок рассмотрения поправок.

"Сегодня состоялось заседание подкомитета по вопросам банковской деятельности по законопроекту о банках 2571-д. Рассматривали только порядок обсуждения законопроекта дальше. Решили, что 16585 правок (последние данные по сводной таблицей) не имеет смысла рассматривать отдельно, ведь многие из них противоречат друг другу", - сообщил нардеп.

Он отметил, что на рассмотрение будут выноситься отдельные абзацы законопроекта.

"Согласно Регламенту, будем выносить на рассмотрение отдельные абзацы законопроекта (таких 63) и голосовать их. По предварительным подсчетам такая процедура может длиться 21 час. Учитывая, что предварительно комитет назначен на следующий вторник (21/04) в 10:00, то где-то утром в среду из Zoom-а комитета должен пойти белый дым вместе с решением комитета ко второму чтению", - добавил Железняк.

Напомним, глава Верховной рады Дмитрий Разумков заявил, что для скорейшего рассмотрения законопроектов с большим количеством поправок ВР надо принять проект закона №1043 по противодействию злоупотреблением прав народных депутатов в ходе законодательной процедуры.

Как писало РБК-Украина, 31 марта депутаты приняли в первом чтении законопроект о банках, который должен исключить возвращение национализированного "ПриватБанка" олигарху Игорю Коломойскому.

По состоянию на 7 апреля к законопроекту о банках 2571-д ко второму чтению подали более 16 тысяч правок.