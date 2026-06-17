До 16 млн гривень: як постраждалий від обстрілу бізнес може отримати допомогу від держави

Підприємства, що постраждали від російських атак, мають можливість скористатися державними програмами для відновлення роботи та збереження персоналу.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА.
Головне:
Ці кошти можна спрямувати на відновлення пошкоджених виробничих потужностей або запуск нових ліній.
Важливою особливістю програми є зворотність фінансування: грант повертається державі протягом трьох років, але не грошима, а через сплачені підприємством податки та збори.
Програма спрямована на підтримку працівників, чиї компанії змушені призупинити діяльність.
Для оформлення допомоги роботодавцям необхідно звернутися до центру зайнятості. Заяву разом із пакетом документів слід подати не пізніше ніж через 90 днів після оголошення простою або призупинення трудових договорів.
Необхідні документи:
Консультації щодо оформлення доступні в центрах зайнятості або в регіональних офісах "Зроблено в Україні".
Читайте також про те, що в Україні розширили список тих, хто може отримати одноразову грошову допомогу, якщо вони постраждали від російської агресії під час роботи на об'єктах критичної інфраструктури. Також уряд уточнив порядок нарахування та доплати таких компенсацій.
Раніше ми ділились алгоритмом, як оформити таку допомогу.