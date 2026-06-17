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До 16 млн гривень: як постраждалий від обстрілу бізнес може отримати допомогу від держави

12:27 17.06.2026 Ср
2 хв
На які цілі можна направити ці гроші?
aimg Василина Копитко
Постраждалі від обстрілів бізнеси мають право на фінансову допомогу (фото ілюстративне: Віталій Носач/РБК-Україна)

Підприємства, що постраждали від російських атак, мають можливість скористатися державними програмами для відновлення роботи та збереження персоналу.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення КМДА.

Головне:

  • Гранти на відновлення: Виробничі підприємства можуть отримати до 16 млн грн у межах програми "Зроблено в Україні".
  • Компенсація зарплат: Програма "Точка опори" дозволяє бізнесу отримувати виплати на працівників під час простою.
  • Умова гранту: Обов’язковим є створення щонайменше 5 робочих місць.

Гранти "Зроблено в Україні"

Ці кошти можна спрямувати на відновлення пошкоджених виробничих потужностей або запуск нових ліній.

Важливою особливістю програми є зворотність фінансування: грант повертається державі протягом трьох років, але не грошима, а через сплачені підприємством податки та збори.

Допомога через "Точку опори"

Програма спрямована на підтримку працівників, чиї компанії змушені призупинити діяльність.

  • Розмір виплат: До 17,3 тис. грн на одного працівника щомісяця.
  • Терміни: Допомога надається на 3 місяці, з можливістю продовження до пів року.

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Як отримати підтримку

Для оформлення допомоги роботодавцям необхідно звернутися до центру зайнятості. Заяву разом із пакетом документів слід подати не пізніше ніж через 90 днів після оголошення простою або призупинення трудових договорів.

Необхідні документи:

  • накази по підприємству;
  • відомості про виплату заробітної плати;
  • офіційне підтвердження пошкодження майна;
  • план відновлення діяльності.

Консультації щодо оформлення доступні в центрах зайнятості або в регіональних офісах "Зроблено в Україні".

Читайте також про те, що в Україні розширили список тих, хто може отримати одноразову грошову допомогу, якщо вони постраждали від російської агресії під час роботи на об'єктах критичної інфраструктури. Також уряд уточнив порядок нарахування та доплати таких компенсацій.

Раніше ми ділились алгоритмом, як оформити таку допомогу.

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