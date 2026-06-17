До 16 млн гривень: як постраждалий від обстрілу бізнес може отримати допомогу від держави

Головне: Гранти на відновлення: Виробничі підприємства можуть отримати до 16 млн грн у межах програми "Зроблено в Україні".

Виробничі підприємства можуть отримати до 16 млн грн у межах програми "Зроблено в Україні". Компенсація зарплат: Програма "Точка опори" дозволяє бізнесу отримувати виплати на працівників під час простою.

Програма "Точка опори" дозволяє бізнесу отримувати виплати на працівників під час простою. Умова гранту: Обов’язковим є створення щонайменше 5 робочих місць.

Гранти "Зроблено в Україні"

Ці кошти можна спрямувати на відновлення пошкоджених виробничих потужностей або запуск нових ліній.

Важливою особливістю програми є зворотність фінансування: грант повертається державі протягом трьох років, але не грошима, а через сплачені підприємством податки та збори.

Допомога через "Точку опори"

Програма спрямована на підтримку працівників, чиї компанії змушені призупинити діяльність.

Розмір виплат: До 17,3 тис. грн на одного працівника щомісяця.

До 17,3 тис. грн на одного працівника щомісяця. Терміни: Допомога надається на 3 місяці, з можливістю продовження до пів року.

Як отримати підтримку

Для оформлення допомоги роботодавцям необхідно звернутися до центру зайнятості. Заяву разом із пакетом документів слід подати не пізніше ніж через 90 днів після оголошення простою або призупинення трудових договорів.

Необхідні документи:

накази по підприємству;

відомості про виплату заробітної плати;

офіційне підтвердження пошкодження майна;

план відновлення діяльності.

Консультації щодо оформлення доступні в центрах зайнятості або в регіональних офісах "Зроблено в Україні".