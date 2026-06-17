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До 16 млн гривен: как пострадавший от обстрелов бизнес может получить помощь от государства

12:27 17.06.2026 Ср
2 мин
На какие цели можно направить эти деньги?
aimg Василина Копытко
Пострадавшие от обстрелов предприятия имеют право на финансовую помощь (фото иллюстративное: Виталий Носач/РБК-Украина)

Предприятия, пострадавшие от российских атак, могут воспользоваться государственными программами для возобновления работы и сохранения персонала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.

Главное:

  • Гранты на восстановление: Производственные предприятия могут получить до 16 млн грн в рамках программы "Сделано в Украине".
  • Компенсация заработной платы: Программа "Точка опоры" позволяет бизнесу получать выплаты на работников во время простоя.
  • Условие предоставления гранта: Обязательным условием является создание не менее 5 рабочих мест.

Гранты "Сделано в Украине"

Эти средства можно направить на восстановление поврежденных производственных мощностей или запуск новых линий.

Важной особенностью программы является возвратный характер финансирования: грант возвращается государству в течение трех лет, но не деньгами, а через уплаченные предприятием налоги и сборы.

Помощь через "Точку опоры"

Программа направлена на поддержку работников, чьи компании вынуждены приостановить деятельность.

  • Размер выплат: до 17,3 тыс. грн на одного работника ежемесячно.
  • Сроки: Помощь предоставляется на 3 месяца, с возможностью продления до полугода.

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Как получить поддержку

Для оформления помощи работодателям необходимо обратиться в центр занятости. Заявление вместе с пакетом документов следует подать не позднее чем через 90 дней после объявления простоя или приостановки трудовых договоров.

Необходимые документы:

  • приказы по предприятию;
  • сведения о выплате заработной платы;
  • официальное подтверждение повреждения имущества;
  • план возобновления деятельности.

Консультации по вопросам оформления можно получить в центрах занятости или в региональных офисах "Сделано в Украине".

Читайте также о том, что в Украине расширили список лиц, имеющих право на получение единовременной денежной помощи, если они пострадали от российской агрессии во время работы на объектах критической инфраструктуры. Кроме того, правительство уточнило порядок начисления и доплаты таких компенсаций.

Ранее мы делились алгоритмом, как оформить такую помощь.

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