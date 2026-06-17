До 16 млн гривен: как пострадавший от обстрелов бизнес может получить помощь от государства

Главное: Гранты на восстановление: Производственные предприятия могут получить до 16 млн грн в рамках программы "Сделано в Украине".

Производственные предприятия могут получить до 16 млн грн в рамках программы "Сделано в Украине". Компенсация заработной платы: Программа "Точка опоры" позволяет бизнесу получать выплаты на работников во время простоя.

Программа "Точка опоры" позволяет бизнесу получать выплаты на работников во время простоя. Условие предоставления гранта: Обязательным условием является создание не менее 5 рабочих мест.

Гранты "Сделано в Украине"

Эти средства можно направить на восстановление поврежденных производственных мощностей или запуск новых линий.

Важной особенностью программы является возвратный характер финансирования: грант возвращается государству в течение трех лет, но не деньгами, а через уплаченные предприятием налоги и сборы.

Помощь через "Точку опоры"

Программа направлена на поддержку работников, чьи компании вынуждены приостановить деятельность.

Размер выплат: до 17,3 тыс. грн на одного работника ежемесячно.

до 17,3 тыс. грн на одного работника ежемесячно. Сроки: Помощь предоставляется на 3 месяца, с возможностью продления до полугода.

Как получить поддержку

Для оформления помощи работодателям необходимо обратиться в центр занятости. Заявление вместе с пакетом документов следует подать не позднее чем через 90 дней после объявления простоя или приостановки трудовых договоров.

Необходимые документы:

приказы по предприятию;

сведения о выплате заработной платы;

официальное подтверждение повреждения имущества;

план возобновления деятельности.

Консультации по вопросам оформления можно получить в центрах занятости или в региональных офисах "Сделано в Украине".