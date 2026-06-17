До 16 млн гривен: как пострадавший от обстрелов бизнес может получить помощь от государства

Предприятия, пострадавшие от российских атак, могут воспользоваться государственными программами для возобновления работы и сохранения персонала.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.
Главное:
Эти средства можно направить на восстановление поврежденных производственных мощностей или запуск новых линий.
Важной особенностью программы является возвратный характер финансирования: грант возвращается государству в течение трех лет, но не деньгами, а через уплаченные предприятием налоги и сборы.
Программа направлена на поддержку работников, чьи компании вынуждены приостановить деятельность.
Для оформления помощи работодателям необходимо обратиться в центр занятости. Заявление вместе с пакетом документов следует подать не позднее чем через 90 дней после объявления простоя или приостановки трудовых договоров.
Необходимые документы:
Консультации по вопросам оформления можно получить в центрах занятости или в региональных офисах "Сделано в Украине".
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