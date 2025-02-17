До 16 градусів морозу. Синоптики дали прогноз погоди у Києві і області на завтра

Нагадаємо, що відповідно до прогнозів, на цьому тижні в Україні температура опуститься до рекордних -18 градусів. У більшість регіонів повернеться суха погода. У вівторок, 18 лютого, в Україні прогнозують відсутність опадів. Максимально нічна температура опуститься до 18 градусів морозу в Харківській області. Найхолодніше вдень буде в Харківській і в Сумській областях, до 8 градусів морозу. "Найтепліше" вночі буде в Криму, до -5 морозу, а удень - у Криму та на Одещині - максимально до -3 градусів.

Зазначимо, сьогодні, 17 лютого, Київ засипало снігом, на дорогах місцями утворилися затори. До прибирання снігу в столиці залучили понад 237 одиниць техніки. Колони спецтехніки працювали на основних магістралях столиці, мостах через р. Дніпро. Далі очищали від снігу другорядні вулиці та біля малоповерхової забудови. Також від снігу очищали прибудинкові території. До прибирання снігу та протиожеледної обробки залучили 65 одиниць техніки та 557 працівників. На дорогах Києва оголошено І рівень небезпечності, жовтий.