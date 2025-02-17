До 16 градусов мороза. Синоптики дали прогноз погоды в Киеве и области на завтра

Напомним, что согласно прогнозам, на этой неделе в Украине температура опустится до рекордных -18 градусов. В большинство регионов вернется сухая погода. Во вторник, 18 февраля, в Украине прогнозируют отсутствие осадков. Максимально ночная температура опустится до 18 градусов мороза в Харьковской области. Холоднее всего днем будет в Харьковской и в Сумской областях, до 8 градусов мороза. "Теплее всего" ночью будет в Крыму, до -5 мороза, а днем - в Крыму и Одесской области - максимально до -3 градусов.

Отметим, сегодня, 17 февраля, Киев засыпало снегом, на дорогах местами образовались пробки. К уборке снега в столице привлекли более 237 единиц техники. Колонны спецтехники работали на основных магистралях столицы, мостах через р. Днепр. Далее очищали от снега второстепенные улицы и возле малоэтажной застройки. Также от снега очищали придомовые территории. К уборке снега и противогололедной обработке привлекли 65 единиц техники и 557 работников. На дорогах Киева объявлен І уровень опасности, желтый.