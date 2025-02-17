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Київ засипало снігом: яка ситуація в місті (фото)

Київ, Понеділок 17 лютого 2025 09:42
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Київ засипало снігом: яка ситуація в місті (фото) Фото: Київ 17 лютого засипало снігом, в місті розчищають вулиці (РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві в ніч на 17 лютого випав сніг. Через що вулиці засипало чималим шаром снігу, а на дорогах місцями утворилися затори.

РБК-Україна публікує фоторепортаж із засніжених вулиць столиці.

До прибирання снігу в столиці залучили понад 237 одиниць техніки. Роботи з очищення від снігу вулиць та доріг розпочалися орієнтовно після опівночі, зазначають в КМДА.

Колони спецтехніки працювали на основних магістралях столиці, мостах через р. Дніпро. Далі очищали від снігу другорядні вулиці та біля малоповерхової забудови.

Комунальники у складі 23 бригад із ручного прибирання чистять від снігу та обробляють протиожеледними матеріалами підходи до наземних і підземних переходів, тротуарів, зупинок громадського транспорту.

Фото: Київ в ніч на 17 лютого засипало снігом (РБК-Україна)

Наразі роботи з очищення від снігу ще тривають. У КМДА обіцяють, що упродовж дня суттєво збільшать кількість бригад із ручного прибирання та оптимізують кількість снігоприбиральної техніки.

Фото: вулиці в столиці засипані чималим шаром снігу (РБК-Україна)

Також від снігу очищають прибудинкові території.У парках і скверах працюють "зеленбудівці". До прибирання снігу та протиожеледної обробки залучені 65 одиниць техніки та 557 працівників.

Втім, синоптики попереджають, що сьогодні на дорогах Києва очікується ожеледиця. Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Фото: снігопад у Києві місцями спровокував затори (РБК-Україна)

Варто додати, що через снігопад на дорогах Києва спостерігаються затори, проблеми із рухом автівок виникли на вулицях, зокрема на деяких основних магістралях міста, а саме:

  • Воскресенський проспект - 58 хвилин.
  • Проспект Романа Шухевича - 39 хвилин.
  • Велика окружна дорога - 34 хвилини.
  • Проспект Володимира Івасюка - 26 хвилин.
  • Вулиця Глибочицька - 13 хвилин.
  • Проспект Степана Бандери - 21 хвилина.
  • Проспект Валерія Лобановського - 11 хвилин.
  • Голосіївський проспект - 10 хвилин.
  • Вулиця Велика Васильківська - 14 хвилин.
  • Вулиця Вадима Гетьмана - 9 хвилин.
  • Вулиця Юрія Іллєнка - 11 хвилин.

Водіям варто заздалегідь планувати свої поїздки.

Сніжна погода зберігатиметься у столиці упродовж кількох днів. Тож водіїв закликають бути відповідальними та не залишати свої автомобілі на узбіччях вулиць і доріг столиці, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Фото: вулиці Києва продовжують розчищати від снігу (РБК-Україна)

Прогноз погоди на 17 лютого

Нагадаємо, що понеділок в Україні буде холодним. Вдень очікується мороз в межах -2-7 градусів. На півдні на 2-5 градусів вище. Переважно сухо, лише в Полтавській, Сумській та Харківській області вдень пройде невеликий сніг.

У Києві вдень очікується без опадів. Але з ожеледицею. Вдень -2 -4 градуси морозу.

Зазначимо, що потепління в Україні синоптики прогнозують орієнтовно після 24 лютого.

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