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151 день войны в Украине: обновленная карта боевых действий на сегодня

Фото: появилась обновленная карта боевых действий в Украине (facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные продолжают попытки наступления на Донбассе и Харьковском направлении. При этом ВСУ продолжает наступательные действия в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сервис liveuamap.

Так, по данным карты, в Константиновке и Бахмуте Донецкой области в результате обстрелов россиян разрушены школы.

К тому же российские военные за последние сутки по разным направлениям вели штурмовые действия с целью захвата территории Углегорской ТЭС. Но все попытки штурмов были отражены украинскими военными.

Как сообщалось, ВСУ за минувшие сутки ликвидировали 280 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла 39520 военных.

Напомним, украинская армия взяла под свой контроль два населенных пункта Херсонской области, один из них - частично. ВСУ разместились так, что оккупанты оказались в окружении.

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Война в Украине