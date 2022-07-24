151 день війни в Україні: оновлена мапа бойових дій на сьогодні

Російські військові продовжують спроби наступу на Донбасі та на Харківському напрямку. При цьому ЗСУ продовжує наступальні дії в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс liveuamap .

До того ж російські військові за останню добу з різних напрямків вели штурмові дії з метою захоплення території Вуглегірської ТЕС. Але всі спроби штурмів були відбиті українськими військовими.

Так, за даними карти, у Костянтинівці та Бахмуті Донецької області внаслідок обстрілів росіян зруйновані школи.

Як повідомлялось, ЗСУ за минулу добу ліквідували 280 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 39 520 військових.

Нагадаємо, українська армія взяла під свій контроль два населені пункти Херсонської області, один з них - частково. ЗСУ розмістилися так, що окупанти опинилися в оточенні.

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