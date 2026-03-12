По 1500 грн пенсіонерам та кешбек за пальне: Зеленський анонсував нові виплати

Уряд готує нові програми підтримки для українців. Зокрема, доплати пенсіонерам та компенсації витрат на пальне.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
"Домовилися з Премʼєр-міністеркою Юлією Свириденко, першим віцепремʼєром Денисом Шмигалем і міністрами Олексієм Соболевим і Денисом Улютіним підготувати кілька програм підтримки для українців", - повідомив Зеленський.
Зокрема, за його словами, Міністерство соціальної політики має підготувати на квітень програму спеціальної доплати для українських пенсіонерів і тих груп суспільства, які отримують соціальну допомогу.
Таку доплату отримають щонайменше 13 мільйонів українців, її обсяг становитиме 1500 гривень.
"Кошти мають надійти людям без будь-якої бюрократії та будуть нараховані автоматично саме тим, чий рівень доходів означає, що підтримка потрібна", - наголосив президент.
Також міністерства економіки та енергетики мають підготувати програму підтримки для тих українців, які зараз відчувають особливий тиск через дестабілізацію паливного ринку внаслідок ситуації навколо Ірану та скорочення постачання нафти на світовий ринок.
Програма стосуватиметься споживачів дизеля, бензину й автомобільного газу в Україні та працюватиме через систему кешбеку, дозволяючи компенсувати частину витрат на пальне.
"Доручив Юлії Свириденко сьогодні-завтра опрацювати деталі програм підтримки та представити їх суспільству", - додав Зеленський.
Нагадаємо, через операцію США та Ізраїлю проти Ірану, на світовому енергоринку спостерігається значна нестабільність. Ціни на нафту зросли до 100 доларів за барель, потім почали трохи знижуватися.
Зараз нафта Brent торгується приблизно по 96 доларів за барель.
Водночас експерти наголошують, що навіть після падіння приблизно на 20% нафта все одно залишається дорожчою, ніж до початку кризи на Близькому Сході. Загальне зростання цін становить близько 20%.
На тлі цієї ситуації в Україні на АЗС почали зростати ціни на пальне.
5 березня Антимонопольний комітет України дав учасникам ринку три дні, щоб пояснити причини суттєвого подорожчання.
Через ситуацію на паливному ринку до Верховної Ради України вчора, 11 березня, викликали голову АМКУ Павла Кириленка.
Глава АМКУ розповів, що одним із головних чинників зростання цін на паливо стала зупинка найбільшого нафтопереробного заводу в Україні. Також є й інші причини.
За словами Кириленка, попит на бензин А-95 зріс на 40-70%, а на дизельне пальне - на 60-140%.