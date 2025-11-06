По 1500 гривень на віртуальний рахунок: Кабмін запустив нову програму для вчителів

"Держава нараховуватиме 1500 гривень на віртуальний рахунок кожного педагога

Ці кошти можна буде самостійно використати на навчальні курси, які відповідають власним потребам і професійним планам", - повідомила Свириденко.

За її словами, увесь процес відбуватиметься на державній діджитальній платформі.

Участь в пілоті можуть взяти директори, заступники й учителі, які працюють з 7-9 класами НУШ, а також 10 пілотними класами старшої профільної школи.

Реєстрація для педагогів на платформі "Вектор" відкриється вже у грудні 2025 року за посиланням.

Як зазначила прем'єр, навчання розпочнеться на початку нового року.

"Це частина спільної програми Міністерства освіти і науки та Світового банку. Вдячна партнерам за підтримку української освіти, за віру у наших вчителів - тих, хто щодня формує майбутнє країни", - додала Свириденко.