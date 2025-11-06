По 1500 гривен на виртуальный счет: Кабмин запустил новую программу для учителей

"Государство будет начислять 1500 гривен на виртуальный счет каждого педагога.

Эти средства можно будет самостоятельно использовать на учебные курсы, которые соответствуют собственным потребностям и профессиональным планам", - сообщила Свириденко.

По ее словам, весь процесс будет происходить на государственной диджитальной платформе.

Участие в пилоте могут принять директора, заместители и учителя, которые работают с 7-9 классами НУШ, а также 10 пилотными классами старшей профильной школы.

Регистрация для педагогов на платформе "Вектор" откроется уже в декабре 2025 года по ссылке.

Как отметила премьер, обучение начнется в начале нового года.

"Это часть совместной программы Министерства образования и науки и Всемирного банка. Благодарна партнерам за поддержку украинского образования, за веру в наших учителей - тех, кто ежедневно формирует будущее страны", - добавила Свириденко.