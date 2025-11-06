По 1500 гривен на виртуальный счет: Кабмин запустил новую программу для учителей

Правительство запустило новую программу поддержки украинских педагогов "Деньги ходят за учителем". Каждый учитель получит 1500 гривен на виртуальный счет для профессионального развития.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
"Государство будет начислять 1500 гривен на виртуальный счет каждого педагога.
Эти средства можно будет самостоятельно использовать на учебные курсы, которые соответствуют собственным потребностям и профессиональным планам", - сообщила Свириденко.
По ее словам, весь процесс будет происходить на государственной диджитальной платформе.
Участие в пилоте могут принять директора, заместители и учителя, которые работают с 7-9 классами НУШ, а также 10 пилотными классами старшей профильной школы.
Регистрация для педагогов на платформе "Вектор" откроется уже в декабре 2025 года по ссылке.
Как отметила премьер, обучение начнется в начале нового года.
"Это часть совместной программы Министерства образования и науки и Всемирного банка. Благодарна партнерам за поддержку украинского образования, за веру в наших учителей - тех, кто ежедневно формирует будущее страны", - добавила Свириденко.
Напомним, в сентябре Кабинет министров Украины принял решение о распределении 6,2 млрд гривен субвенции из госбюджета местным бюджетам. Средства пойдут на доплаты учителям.
Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала, что Кабмин утвердил новые правила выплат для педагогических работников. Изменения коснулись ежегодного вознаграждения, надбавок за стаж и доплат за инклюзивное обучение.
По ее словам, ежегодное денежное вознаграждение за добросовестный труд теперь должно выплачиваться всем педагогам в размере до одного должностного оклада. Сейчас эта сумма составляет 3195 гривен. Кроме того, нормировано право местных органов власти устанавливать дополнительные виды и размеры доплат.
Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, также внесены изменения в порядок выплаты надбавок за выслугу лет.
В стаж педагогической работы теперь будут засчитываться периоды работы на ряде должностей, которые ранее были исключены из перечня. Это позволит большему количеству работников получать соответствующие надбавки.
Добавим, Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы прогнозирует умеренный рост средней зарплаты учителя. Через три года она достигнет 20 тысяч гривен.