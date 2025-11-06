RU

Общество Образование Деньги Изменения

По 1500 гривен на виртуальный счет: Кабмин запустил новую программу для учителей

Фото: Кабмин запустил новую программу для учителей (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Правительство запустило новую программу поддержки украинских педагогов "Деньги ходят за учителем". Каждый учитель получит 1500 гривен на виртуальный счет для профессионального развития.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram премьер-министра Украины Юлии Свириденко.

"Государство будет начислять 1500 гривен на виртуальный счет каждого педагога.
Эти средства можно будет самостоятельно использовать на учебные курсы, которые соответствуют собственным потребностям и профессиональным планам", - сообщила Свириденко.

По ее словам, весь процесс будет происходить на государственной диджитальной платформе.

Участие в пилоте могут принять директора, заместители и учителя, которые работают с 7-9 классами НУШ, а также 10 пилотными классами старшей профильной школы.

Регистрация для педагогов на платформе "Вектор" откроется уже в декабре 2025 года по ссылке.

Как отметила премьер, обучение начнется в начале нового года.

"Это часть совместной программы Министерства образования и науки и Всемирного банка. Благодарна партнерам за поддержку украинского образования, за веру в наших учителей - тех, кто ежедневно формирует будущее страны", - добавила Свириденко.

 

Доплаты учителям

Напомним, в сентябре Кабинет министров Украины принял решение о распределении 6,2 млрд гривен субвенции из госбюджета местным бюджетам. Средства пойдут на доплаты учителям.

Ранее премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщала, что Кабмин утвердил новые правила выплат для педагогических работников. Изменения коснулись ежегодного вознаграждения, надбавок за стаж и доплат за инклюзивное обучение.

По ее словам, ежегодное денежное вознаграждение за добросовестный труд теперь должно выплачиваться всем педагогам в размере до одного должностного оклада. Сейчас эта сумма составляет 3195 гривен. Кроме того, нормировано право местных органов власти устанавливать дополнительные виды и размеры доплат.

Как сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, также внесены изменения в порядок выплаты надбавок за выслугу лет.

В стаж педагогической работы теперь будут засчитываться периоды работы на ряде должностей, которые ранее были исключены из перечня. Это позволит большему количеству работников получать соответствующие надбавки.

Добавим, Кабинет министров в проекте Бюджетной декларации на 2026-2028 годы прогнозирует умеренный рост средней зарплаты учителя. Через три года она достигнет 20 тысяч гривен.

