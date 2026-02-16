UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

До 15% від вартості товару: "Національний кешбек" нараховуватимуть по-новому

Ілюстративне фото: в Україні змінюють програму "Національний кешбек" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні змінюють правила нарахування "Національного кешбеку" за купівлю вітчизняних товарів. Замість фіксованої ставки в 10% українці отримуватимуть від 5% до 15% кешбеку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації України в Telegram.

Читайте також: "Національний кешбек" змінив правила: на що можна витратити гроші

Новий кешбек

Згідно з рішенням уряду, з 1 березня 2026 року розмір кешбеку залежатиме від частки імпорту в конкретному споживчому кошику:

  • 15% кешбеку нараховуватимуть на товари, де рівень імпорту перевищує 35%. До цієї категорії потрапили косметика, одяг і взуття, канцелярія, товари для тварин, а також окремі продукти харчування.
  • 5% кешбеку передбачено для категорій з низьким рівнем імпорту (менше 35%). Це стосується основних продуктів харчування, лікарських засобів, товарів для саду та городу.

Як перевірити товар

У відомстві уточнили, що повний список категорій і товарів, які підпадають під оновлені умови, буде опубліковано пізніше.

"Перевірити, чи входить товар до "Національного кешбеку" і з яким відсотком, можна буде через сканер штрихкодів у застосунку "Дія", - зазначили в Мінцифри.

 

На що можна витратити кешбек

Нагадаємо, накопичені кошти можна витратити на оплату комунальних і поштових послуг, придбання продуктів харчування, ліків, медичних засобів, книг, а також на благодійність і донати для ЗСУ.

На ці ж товари можна витратити і 1000 гривень, яку українцям видавали в рамках програми "Зимова підтримка".

Варто зауважити, що програма "Національний кешбек" - це державна ініціатива, спрямована на підтримку вітчизняних виробників, у рамках якої громадяни отримують компенсацію за купівлю українських товарів.

