До 15% від вартості товару: "Національний кешбек" нараховуватимуть по-новому

Новий кешбек

Згідно з рішенням уряду, з 1 березня 2026 року розмір кешбеку залежатиме від частки імпорту в конкретному споживчому кошику:

15% кешбеку нараховуватимуть на товари, де рівень імпорту перевищує 35%. До цієї категорії потрапили косметика, одяг і взуття, канцелярія, товари для тварин, а також окремі продукти харчування.

5% кешбеку передбачено для категорій з низьким рівнем імпорту (менше 35%). Це стосується основних продуктів харчування, лікарських засобів, товарів для саду та городу.

Як перевірити товар

У відомстві уточнили, що повний список категорій і товарів, які підпадають під оновлені умови, буде опубліковано пізніше.

"Перевірити, чи входить товар до "Національного кешбеку" і з яким відсотком, можна буде через сканер штрихкодів у застосунку "Дія", - зазначили в Мінцифри.