RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

До 15% от стоимости товара: "Национальный кэшбэк" будут начислять по-новому

Иллюстративное фото: в Украине меняют программу "Национальный кэшбэк" (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Украине меняют правила начисления "Национального кэшбэк" за покупку отечественных товаров. Вместо фиксированной ставки в 10% украинцы будут получать от 5% до 15% кэшбэка.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram.

Читайте также: "Национальный кэшбек" изменил правила: на что можно потратить деньги

Новый кэшбэк

Согласно решению правительства, с 1 марта 2026 года размер кэшбека будет зависеть от доли импорта в конкретной потребительской корзине:

  • 15% кэшбэка будут начисляться на товары, где уровень импорта превышает 35%. В эту категорию попали косметика, одежда и обувь, канцелярия, товары для животных, а также отдельные продукты питания.
  • 5% кэшбэка предусмотрено для категорий с низким уровнем импорта (менее 35%). Это касается основных продуктов питания, лекарственных средств, товаров для сада и огорода.

Как проверить товар

В ведомстве уточнили, что полный список категорий и товаров, подпадающих под обновленные условия, будет опубликован позже. 

"Проверить, входит ли товар в "Национальный кэшбэк" и с каким процентом, можно будет через сканер штрихкодов в приложении "Дія", - отметили в Минцифры.

На что можно потратить кэшбэк

Напомним, накопленные средства можно потратить на оплату коммунальных и почтовых услуг, приобретение продуктов питания, лекарств, медицинских средств, книг, а также на благотворительность и донаты для ВСУ.

На эти же товары можно потратить и 1000 гривен, которую украинцам выдавали в рамках программы "Зимняя поддержка".

Стоит заметить, что программа "Национальный кэшбэк" - это государственная инициатива, направленная на поддержку отечественных производителей, в рамках которой граждане получают компенсацию за покупку украинских товаров.

Читайте РБК-Украина в Google News
МінцифраНациональный кэшбекВыплаты