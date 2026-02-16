До 15% от стоимости товара: "Национальный кэшбэк" будут начислять по-новому

В Украине меняют правила начисления "Национального кэшбэк" за покупку отечественных товаров. Вместо фиксированной ставки в 10% украинцы будут получать от 5% до 15% кэшбэка.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Министерство цифровой трансформации Украины в Telegram.
Читайте также: "Национальный кэшбек" изменил правила: на что можно потратить деньги
Согласно решению правительства, с 1 марта 2026 года размер кэшбека будет зависеть от доли импорта в конкретной потребительской корзине:
В ведомстве уточнили, что полный список категорий и товаров, подпадающих под обновленные условия, будет опубликован позже.
"Проверить, входит ли товар в "Национальный кэшбэк" и с каким процентом, можно будет через сканер штрихкодов в приложении "Дія", - отметили в Минцифры.
Напомним, накопленные средства можно потратить на оплату коммунальных и почтовых услуг, приобретение продуктов питания, лекарств, медицинских средств, книг, а также на благотворительность и донаты для ВСУ.
На эти же товары можно потратить и 1000 гривен, которую украинцам выдавали в рамках программы "Зимняя поддержка".
Стоит заметить, что программа "Национальный кэшбэк" - это государственная инициатива, направленная на поддержку отечественных производителей, в рамках которой граждане получают компенсацию за покупку украинских товаров.