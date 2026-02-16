До 15% от стоимости товара: "Национальный кэшбэк" будут начислять по-новому

Новый кэшбэк

Согласно решению правительства, с 1 марта 2026 года размер кэшбека будет зависеть от доли импорта в конкретной потребительской корзине:

15% кэшбэка будут начисляться на товары, где уровень импорта превышает 35%. В эту категорию попали косметика, одежда и обувь, канцелярия, товары для животных, а также отдельные продукты питания.

5% кэшбэка предусмотрено для категорий с низким уровнем импорта (менее 35%). Это касается основных продуктов питания, лекарственных средств, товаров для сада и огорода.

Как проверить товар

В ведомстве уточнили, что полный список категорий и товаров, подпадающих под обновленные условия, будет опубликован позже.

"Проверить, входит ли товар в "Национальный кэшбэк" и с каким процентом, можно будет через сканер штрихкодов в приложении "Дія", - отметили в Минцифры.