До 15 тисяч доларів за втечу з армії: ДБР викрило масштабну схему дезертирства

17:08 11.05.2026 Пн
3 хв
Як саме працювала масштабна схема втечі з армії та хто її організував?
aimg Марія Науменко
Фото: ДБР викрило схему дезертирства за 15 тисяч доларів у чотирьох областях (dbr.gov.ua)

У чотирьох областях України діяла схема, учасники якої за гроші організовували мобілізованим втечі з військових частин.

За даними слідства, працівники ДБР спільно з Департаментом стратегічних розслідувань Нацполіції викрили організовану групу, яка допомагала військовослужбовцям самовільно залишати місця служби. Схема діяла на території Волинської, Львівської, Житомирської та Чернівецької областей.

Вартість такої "послуги" становила від 8 до 15 тисяч доларів з однієї людини. Сума залежала від місця служби, складності втечі та фінансових можливостей родини військового.

У ДБР зазначили, що організаторами схеми були троє цивільних, які раніше проходили військову службу та були зняті з військового обліку. За версією слідства, вони добре знали систему контролю у війську та мали контакти серед чинних військовослужбовців.

Фігуранти шукали "клієнтів" через родичів військових, після чого координували втечі з частин і навчальних центрів. Вони надавали детальні інструкції, як уникати перевірок, а також перевозили дезертирів до місць переховування.

Правоохоронці задокументували щонайменше п’ять випадків незаконного сприяння самовільному залишенню служби.

Також слідство встановило, що один з організаторів отримав аванс у розмірі 2 тисяч доларів від мобілізованого військовослужбовця.

Під час передачі другої частини грошей - 8 тисяч доларів - правоохоронці затримали організатора та ще двох учасників групи.

Крім того, затримали двох військовослужбовців, яких, за даними слідства, вивезли з військової частини у грудні 2025 та лютому 2026 року. Вони перебували у розшуку.

У межах розслідування правоохоронці провели десятки обшуків за місцями проживання фігурантів та осіб, які залишили службу. Під час слідчих дій вилучили автомобілі, засоби зв’язку та інші речові докази.

Яке покарання загрожує фігурантам схеми?

Організатору та двом учасникам схеми повідомили про підозру у пособництві дезертирству в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 КК України). Двом військовослужбовцям повідомили про підозру у дезертирстві (ч. 4 ст. 408 КК України).

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі.

Суд обрав трьом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Ще одній учасниці схеми призначили домашній арешт.

Наразі триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють інших можливих учасників схеми та додаткові епізоди незаконної діяльності.

Раніше у Білій Церкві правоохоронці викрили схему ухилення від мобілізації, учасники якої за гроші допомагали військовозобов’язаним уникати призову. За даними слідства, фігуранти анульовували повістки, знімали чоловіків з розшуку та оформлювали фіктивне бронювання через підприємство зі статусом критично важливого.

До організації схеми, за версією слідства, були причетні інструктор Білоцерківського ТЦК, його колишній колега та представник приватного підприємства. Правоохоронці затримали учасників групи під час отримання грошей за "послуги".

