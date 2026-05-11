До 15 тысяч долларов за побег из армии: ГБР разоблачило масштабную схему дезертирства

По данным следствия, работники ГБР совместно с Департаментом стратегических расследований Нацполиции разоблачили организованную группу, которая помогала военнослужащим самовольно покидать места службы. Схема действовала на территории Волынской, Львовской, Житомирской и Черновицкой областей.

Стоимость такой "услуги" составляла от 8 до 15 тысяч долларов с одного человека. Сумма зависела от места службы, сложности побега и финансовых возможностей семьи военного.

В ГБР отметили, что организаторами схемы были трое гражданских, которые ранее проходили военную службу и были сняты с воинского учета. По версии следствия, они хорошо знали систему контроля в армии и имели контакты среди действующих военнослужащих.

Фигуранты искали "клиентов" через родственников военных, после чего координировали побеги из частей и учебных центров. Они предоставляли подробные инструкции, как избегать проверок, а также перевозили дезертиров к местам укрытия.

Правоохранители задокументировали по меньшей мере пять случаев незаконного содействия самовольному оставлению службы.

Также следствие установило, что один из организаторов получил аванс в размере 2 тысяч долларов от мобилизованного военнослужащего.

Во время передачи второй части денег - 8 тысяч долларов - правоохранители задержали организатора и еще двух участников группы.

Кроме того, задержали двух военнослужащих, которых, по данным следствия, вывезли из воинской части в декабре 2025 и феврале 2026 года. Они находились в розыске.

В рамках расследования правоохранители провели десятки обысков по местам жительства фигурантов и лиц, которые оставили службу. Во время следственных действий изъяли автомобили, средства связи и другие вещественные доказательства.

Какое наказание грозит фигурантам схемы?

Организатору и двум участникам схемы сообщили о подозрении в пособничестве дезертирству в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 408 УК Украины). Двум военнослужащим сообщили о подозрении в дезертирстве (ч. 4 ст. 408 УК Украины).

Санкции статей предусматривают до 12 лет лишения свободы.

Суд избрал трем подозреваемым меру пресечения в виде содержания под стражей. Еще одной участнице схемы назначили домашний арест.

Сейчас продолжается досудебное расследование. Правоохранители устанавливают других возможных участников схемы и дополнительные эпизоды незаконной деятельности.