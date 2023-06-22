До 15 років в'язниці. Суд виніс вирок ще трьом бойовикам

Суд виніс вирок ще 3 бойовикам, які брали участь в окупації Луганської області й наступі на Миколаїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.

Зазначається, що зловмисники потрапили в полон під час бойових дій на східному та південному фронтах, у тому числі на Миколаївському напрямку.

"За матеріалами СБУ, суд призначив двом бойовикам 15 років тюремного ув’язнення, ще одному - 8 років, враховуючи його сприяння слідству", - пише пресслужба СБУ.

Один із засуджених - заступник командира так званої "1 роти 248-го піхотного батальйону "ЛНР", який з 2015 року воював проти сил АТО. Напередодні повномасштабного вторгнення Росії він приєднався до регулярних військ ворога. Після перетину лінії розмежування через річку Сіверський Донець - зайняв бойові позиції в районі селища Довге Алчевського району Луганської області.

Інший засуджений - бойовик, який також воював проти наших воїнів з 2015 року. Тоді він був у складі терористичного угруповання "Шум" так званого "козачого союзу області війська Донського "ДНР".

Третій - мешканець Луганської області, який у серпні 2022 року пройшов військову підготовку в одному з тренувальних центрів російських окупаційних угруповань. Після цього його призначили на посаду стрільця у складі однієї з повітряно-десантних дивізій ворога. Там він брав участь в бойових діях на території Миколаївської області.