До 15 років в'язниці. Суд виніс вирок ще трьом бойовикам
Суд виніс вирок ще 3 бойовикам, які брали участь в окупації Луганської області й наступі на Миколаїв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України.
Зазначається, що зловмисники потрапили в полон під час бойових дій на східному та південному фронтах, у тому числі на Миколаївському напрямку.
"За матеріалами СБУ, суд призначив двом бойовикам 15 років тюремного ув’язнення, ще одному - 8 років, враховуючи його сприяння слідству", - пише пресслужба СБУ.
Один із засуджених - заступник командира так званої "1 роти 248-го піхотного батальйону "ЛНР", який з 2015 року воював проти сил АТО. Напередодні повномасштабного вторгнення Росії він приєднався до регулярних військ ворога. Після перетину лінії розмежування через річку Сіверський Донець - зайняв бойові позиції в районі селища Довге Алчевського району Луганської області.
Інший засуджений - бойовик, який також воював проти наших воїнів з 2015 року. Тоді він був у складі терористичного угруповання "Шум" так званого "козачого союзу області війська Донського "ДНР".
Третій - мешканець Луганської області, який у серпні 2022 року пройшов військову підготовку в одному з тренувальних центрів російських окупаційних угруповань. Після цього його призначили на посаду стрільця у складі однієї з повітряно-десантних дивізій ворога. Там він брав участь в бойових діях на території Миколаївської області.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ тим часом оголосило про підозру командиру 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії ЗС РФ. Він забезпечував нанесення систематичних масштабних ракетних ударів крилатими ракетами по цивільних об’єктах по території України.
Також було затримано колаборанта, який наводив російські ракети на заводи Миколаєва і "полював" на американські БМП Bradley.
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