Ракетні удари по Україні: СБУ оголосила підозру командиру бомбардувальної дивізії РФ

Командир 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії ЗС РФ забезпечував нанесення систематичних масштабних ракетних ударів крилатими ракетами по цивільних об’єктах по території України. Правоохоронці оголосили йому про підозру за трьома статтями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора .

Обставини справи

З жовтня 2022 року по лютий 2023 року російський командир забезпечував нанесення підпорядкованими йому підрозділами 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії ЗС РФ з використанням ракетоносців-бомбардувальників Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-160 систематичних масштабних ракетних ударів крилатими ракетами Х-22, Х-33, Х-101/102 та Х-555 по цивільних об’єктах по всій території України.

Для чого це робилось і якими були наслідки ударів

За його вказівкою здійснювалися прицільні удари по ключових об’єктах енергетичної системи.

"Це робилося для залякування цивільного населення, створення умов постійної напруги у суспільстві, щоб змусити керівництво України піти на вигідні для РФ територіальні та політичні поступки", - йдеться у повідомленні.

Протиправні дії командира авіаційної дивізії призвели до загибелі 61 та поранення 139 цивільних осіб, а також до руйнування і знищення об’єктів цивільної та енергетичної системи по всій території України, що призвело до енергетичної кризи.

У чому підозрюють російського військового

Підозрюваному полковнику інкримінують:

Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;

Ведення агресивної війни;

Порушення законів та звичаїв війни.

Служба безпеки України опублікувала текст підозри. Зазначається, що мова йде про Варпаховича Миколу Миколайовича. Він є командир 22-ої важкої бомбардувальної авіаційної дивізії дальньої авіації Військово-повітряних сил РФ (аеропорт Енгельс - місто Енгельс, Саратовська область РФ).