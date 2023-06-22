До 15 лет тюрьмы. Суд вынес приговор еще трем боевикам
Суд вынес приговор еще 3 боевикам, участвовавшим в оккупации Луганской области и наступлении на Николаев.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.
Отмечается, что злоумышленники попали в плен во время боевых действий на восточном и южном фронтах, в том числе на Николаевском направлении.
"По материалам СБУ, суд назначил двум боевикам 15 лет тюремного заключения, еще одному - 8 лет, учитывая его содействие следствию", - пишет пресс-служба СБУ.
Один из осужденных - заместитель командира так называемой "1 роты 248-го пехотного батальона "ЛНР", который с 2015 года воевал против сил АТО. Накануне полномасштабного вторжения России он присоединился к регулярным войскам врага. После пересечения линии разграничения через реку Северский Донец - занял боевые позиции в районе поселка Долгое Алчевского района Луганской области.
Другой осужденный - боевик, который также воевал против наших воинов с 2015 года. Тогда он был в составе террористической группировки "Шум" так называемого "казачьего союза области войска Донского "ДНР".
Третий - житель Луганской области, который в августе 2022 года прошел военную подготовку в одном из тренировочных центров российских оккупационных группировок. После этого его назначили на должность стрелка в составе одной из воздушно-десантных дивизий врага. Там он участвовал в боевых действиях на территории Николаевской области.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что СБУ в это время объявило о подозрении командиру 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии ВС РФ. Он обеспечивал нанесение систематических масштабных ракетных ударов крылатыми ракетами по гражданским объектам на территории Украины.
Также был задержан коллаборант, который наводил российские ракеты на заводы Николаева и "охотился" на американские БМП Bradley.
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