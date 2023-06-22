До 15 лет тюрьмы. Суд вынес приговор еще трем боевикам

Суд вынес приговор еще 3 боевикам, участвовавшим в оккупации Луганской области и наступлении на Николаев.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Службы безопасности Украины.

Отмечается, что злоумышленники попали в плен во время боевых действий на восточном и южном фронтах, в том числе на Николаевском направлении.

"По материалам СБУ, суд назначил двум боевикам 15 лет тюремного заключения, еще одному - 8 лет, учитывая его содействие следствию", - пишет пресс-служба СБУ.

Один из осужденных - заместитель командира так называемой "1 роты 248-го пехотного батальона "ЛНР", который с 2015 года воевал против сил АТО. Накануне полномасштабного вторжения России он присоединился к регулярным войскам врага. После пересечения линии разграничения через реку Северский Донец - занял боевые позиции в районе поселка Долгое Алчевского района Луганской области.

Другой осужденный - боевик, который также воевал против наших воинов с 2015 года. Тогда он был в составе террористической группировки "Шум" так называемого "казачьего союза области войска Донского "ДНР".

Третий - житель Луганской области, который в августе 2022 года прошел военную подготовку в одном из тренировочных центров российских оккупационных группировок. После этого его назначили на должность стрелка в составе одной из воздушно-десантных дивизий врага. Там он участвовал в боевых действиях на территории Николаевской области.