До 15 лет тюрьмы. Раде предлагают ужесточить наказание за незаконный выезд из Украины

В частности, предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 332(3), согласно которой незаконный выезд из страны во время военного положения или особого периода вне пунктов пропуска или с использованием поддельных документов будет наказываться лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Те же действия, которые совершают военнообязанные, резервисты, лица, подлежащие мобилизации, а также народными депутатами и представителями других органов власти, работниками правоохранительных органов, судьями и прокурорами будут наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества или без.

За повторные нарушения или совершенные группой лиц предлагается наказывать лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества или без.

А если незаконное пересечение сопряжено с насилием или применением оружия, то будет грозить от 10 до 15 лет колонии с конфискацией имущества или без.